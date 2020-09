W Warszawie powstaje Muzeum Prawdziwej Czekolady

Nadchodząca jesień zapowiada się słodko! W Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 9/15 powstaje właśnie pierwsze w Polsce Muzeum Prawdziwej Czekolady, w którym znajdzie się wszystko to co, wiąże się z historią i wytwarzaniem czekolady.

Muzeum Prawdziwej Czekolady to inicjatywa podwarszawskiej Manufaktury Czekolady Chocolate Story, która od ponad 10 lat zajmuje się produkcją czekolad bean-to-bar – od ziarna kakaowca po tabliczkę czekolady. Krótkie składy, wysoka jakość ziaren kakaowca i rzemieślnicza produkcja to cechy „prawdziwej czekolady”, z której słynie manufaktura.

Skąd pomysł na muzeum? – Działalność edukacyjna oraz szerzenie idei prawdziwej czekolady to bardzo ważna część naszej pracy, którą do tej pory realizowaliśmy w czasie warsztatów czekoladowych. Pomysł na stworzenie Muzeum Prawdziwej Czekolady kiełkował w nas od samego momentu powstania naszej firmy. Chcemy zrzeszać ludzi podobnych do nas: pasjonatów i miłośników czekolady, ale także zaszczepiać tego bakcyla w innych – mówi Krzysztof Stypułkowski, jeden z założycieli Manufaktury Czekolady Chocolate Story. Muzeum Prawdziwej Czekolady to pierwszy tego typu projekt w Polsce. Będzie zlokalizowane w centrum Warszawy, w lokalu przy ul. Marszałkowskiej 9/15. Miejsce będzie w pełni poświęcone najstarszemu smakołykowi świata. Odwiedzający zdobędą tutaj wiedzę m.in. na temat historii, pochodzenia, produkcji i obecności czekolady na świecie. Uzupełnieniem części edukacyjnej, będzie część praktyczna – warsztaty czekoladowe.

Dołącz do tworzenia Muzeum Prawdziwej Czekolady!

Długoletnia działalność firmy założonej przez pasjonatów pozwoliła zgromadzić wyjątkowe okazy, które znajdą się na wystawie stałej muzeum. Chcąc rozszerzyć zgromadzone zbiory, a także dać możliwość współtworzenia pierwszego w Polsce Muzeum Prawdziwej Czekolady każdemu, manufaktura ogłosiła inicjatywę pozyskanie kolejnych eksponatów. — Jesteśmy zainteresowani każdym przedmiotem historycznie związanym z czekoladą. W szczególności poszukujemy etykiet, plakatów, puszek i pudełek z XIX I XX wieku, a także wszelkich gadżetów, broszur czy książek. Świetnym uzupełnieniem naszej kolekcji będą również urządzenia i narzędzia do rzemieślniczej produkcji czekolady — mówi Krzysztof Stypułkowski z Manufaktury Czekolady Chocolate Story. Każdego, kto zdecyduje się przekazać eksponaty do muzeum, organizator nagrodzi wyrobami własnej produkcji. Za najciekawsze zgłoszenia przewidziane są nagrody pieniężne nawet do 1000zł! — Zajrzyjcie do szafek, piwnic i innych zakamarków w swoich domach. Może to właśnie tam kryją się ciekawe eksponaty, które my odpowiednio nagrodzimy? — dodaje. Na ten moment dokładna data otwarcia muzeum nie jest jeszcze znana, jednak organizator zapewnia, że będzie ono miało miejsce jeszcze tej jesieni.

Zgłoszenia eksponatów można przesyłać przez formularz, który znajduje się w linku: https://manufakturaczekolady.pl/eksponaty. Akcja potrwa od dnia 28 września 2020 r. do 9 listopada 2020 r. do godziny 23:59. Regulamin znajduje się w zakładce z formularzem.