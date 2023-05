W Warszawie powstało kolejne designerskie centrum stomatologiczne

Stanowisko kawowe, biblioteczka z książkami czy miniwystawa starych zdjęć Warszawy - to wszystko czeka na pacjentów nowego oddziału Medicover Stomatologia, który otworzył się przy ul. Powązkowskiej w Warszawie.

Podobnie jak powstałe wcześniej lokalizacje, m.in. na placu Konstytucji, w Elektrowni Powiśle czy Fabryce Norblina, również najnowsza została stworzona w rozwijanym od 3 lat koncepcie – „Rytuale Uśmiechu”. To już 32. centrum w kraju, które stworzone zostało w tym formacie. W samej tylko Warszawie działa ich 17 – najwięcej w całym kraju. Łącznie, pod koniec I kwartału br., sieć dysponowała 109 lokalizacjami w Polsce i Niemczech.

– Rozwój na stołecznym rynku jest dla Medicover Stomatologia jednym z priorytetów. To tu narodził się nasz autorski koncept i tu tworzymy kolejne jego innowacyjne odsłony, które powstają w oparciu o najnowsze trendy na polskim oraz globalnym rynku dentystycznym, ale także, co niezwykle istotne, analizę potrzeb pacjentów – mówi Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia.

Centrum zostało także przystosowane do potrzeb osób, które odczuwają lęk i strach przed wizytą lub obciążone są tzw. traumą stomatologiczną. Tu z pomocą przyszedł koncept „Rytuału Uśmiechu” i dizajn miejsca, będący jedną z części składowych unikalnego na polskim rynku patient experience. Samo wnętrze nowego centrum przypomina kawiarnię lub hotelowe lobby.

W poczekalni można znaleźć m.in. stanowisko kawowe, biblioteczkę z książkami, miniwystawę starych zdjęć Warszawy, a także fotele, które zastąpiły poczekalniane krzesła. Zadbano tu także o zmysły. Ciszę, która potęguje napięcie przed wizytą, zastąpiono relaksującą muzyką, a drażniący zapach – typowy dla wielu gabinetów w Polsce – aromaterapią. Celowo także przygaszono światło w poczekalni i zastosowano ciepłe barwy na ścianach.

– To, jak zaaranżowane jest nowe centrum, pełni również ważną rolę, zwłaszcza dla osób zmagających się z dentofobią. Wnętrze zostało zaprojektowane w taki sposób, aby rozproszyć uwagę pacjenta, ułatwić mu relaks przed, ale i po wizycie, a przez to zapewnić pełen komfort emocjonalny. To element, który mocno na rynku wyróżnia centra powstające w „Rytuale Uśmiechu” – dodaje lek. dent. Magdalena Michałkowska.