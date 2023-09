W Warszawie rusza Punkt Zwrotny EkoCentrum. Będzie edukować o cyrkularności

W Warszawie swoją działalność rozpoczyna Punkt Zwrotny EkoCentrum - centrum edukacji ekologicznej oparte na idei pokoi zagadek.

W Warszawie, na Pradze Północ, 21 września 2023 r. o godzinie 10:00 rano, nastąpi otwarcie Punktu Zwrotnego - nowoczesnego centrum edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży, gdzie będą mogli bezpłatnie pogłębić wiedzę o cyrkularności i zrównoważonej modzie.

Punkt Zwrotny to pierwsze w Polsce centrum edukacji ekologicznej oparte na idei pokoi zagadek. To 350 mkw specjalnie zaprojektowanej przestrzeni do edukacji klimatycznej dla dzieci i młodych dorosłych. To właśnie tutaj będzie można rozwiązywać eko-zagadki, a także odkrywać tajemnice „fast fashion”.

Wśród kreatywnych zadań znajdzie się m.in. wyłapanie manipulacji w reklamach i social media, segregacja odpadów, właściwe czytanie metek, czy przeliczanie ile wody potrzeba do produkcji bawełny. Odwiedzający będą mogli także zrozumieć co to znaczy cyrkularność w praktyce.

W projekt zaangażowany jest multidyscyplinarny zespół ekspertów, który pozostaje do dyspozycji odwiedzających. EkoCentrum Punkt Zwrotny znajduje się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 88, w dawnej bramie FSO (obecnie FSO Park). Jest on dostępny dla dzieci i młodzieży w dni robocze w godzinach 9-15, a w weekendy stanowi obiekt ogólnodostępny dla mieszkańców Warszawy.

EkoCentrum ze sklejką we wnętrzach

Punkt Zwrotny powstał z wykorzystaniem sklejki dostarczonej od Grupy Paged. Materiał ten został wykorzystany budowy elementów pokoi zagadek i wykończenia przestrzeni, podkreślając tym samym proekologiczną ideę warszawskiego EkoCentrum.