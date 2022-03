W warszawskiej Galerii Mokotów powstał nowy Eco Bar Carrefour

W hipermarkecie Carrefour w warszawskiej Galerii Mokotów zostanie uruchomiony nowy Eco Bar Carrefour – refillomat pozwalający na zakup produktów w płynie do własnych pojemników. Będzie to trzeci sklep sieci w Polsce oferujący stacje refillujące przygotowane we współpracy ze startupem Swapp!

Carrefour jako pierwsza sieć w Polsce rozpoczął testy refillomatów jeszcze w 2020 roku – specjalne stacje Swapp w wersji 1.0 stanęły w sklepach we Wrocławiu oraz w Warszawie, oferując cztery produkty marki Yope. Czas trwania pilotażowego programu był pierwotnie planowany na jeden miesiąc, jednak z powodu dużego zainteresowania klientów, stacje pozostają aktywne już od 18 miesięcy, a Carrefour planuje inwestycje w ich dalszy rozwój. Dzięki wybraniu refillomatów klienci wyeliminowali z rynku kilka tysięcy jednorazowych opakowań.

– Bardzo nas cieszy, że polscy konsumenci coraz chętniej korzystają z rozwiązań w myśl zasad zero waste – mówi Sylwester Mroczek, Manager Działu Rozwoju Formatów I Konceptów Handlowych Carrefour Polska. – Refillomaty powoli przestają być jedynie ciekawostką, bo coraz większa grupa klientów zaczyna oczekiwać takiego wygodnego i ekologicznego rozwiązania w swoim sklepie. Jako sieć skupiona na wprowadzaniu innowacji i popularyzacji zdrowych nawyków przeprowadziliśmy konieczny program pilotażowy i teraz możemy rozwinąć ofertę stacji refillujących w kolejnych lokalizacjach.

Najnowszy Eco Bar Carrefour, uruchomiony 24 marca w hipermarkecie w Galerii Mokotów, zapewni dostęp do jeszcze szerszego asortymentu produktów. Klienci będą mogli zakupić kosmetyki i środki czystości marki Yope oraz płyny do prania tkanin marki Jelp. Carrefour będzie tym samym pierwszą siecią w Polsce, która umożliwi uzupełnianie chemii gospodarczej do własnych pojemników. W celu zwiększenia wygody korzystania ze stacji płatność za uzupełniony produkt będzie można wykonać przy kasie wraz z pozostałymi zakupami.

Bardziej zrównoważone zakupy

Sieć obecnie prowadzi działania również na rzecz uruchomienia Eco Barów Carrefour pozwalających na uzupełnienie produktów marki własnej. Rozwój refillomatów wpisuje się w strategię Carrefour zrównoważonego rozwoju i ograniczania marnotrawstwa. Sieć m.in. wydzieliła w swoich sklepach specjalne strefy, w których produkty z bliskim terminem ważności są przeceniane nawet o 90%. Z kolei opakowania produktów marki własnej Carrefour są systematycznie poddawane ograniczeniu masy.