W willi Olgi Tokarczuk powstała nowa restauracja. Jest nietuzinkowa

To nowa restauracja we Wrocławiu. Powstała w siedzibie Fundacji Olgi Tokarczuk na Krzykach. Restaurację FTT wyróżnia nietuzinkowy design, ale też kuchnia sadu i ogrodu. Ma być to też miejsce dla każdego i na każdą kieszeń.

Restauracja FTT otworzyła się w ostatni weekend kwietnia br.

Wyróżnikiem restauracji jest nietuzinkowy design i kuchnia.

W siedzibie Fundacji Olgi Tokarczuk, czyli w dawnej willi Karpowicza przy ul. Krzyckiej 29, można już zjeść "kuchnię sadu i ogrodu", napić się "bąbelków" lub spędzić miło czas w ogrodzie pod kwitnącą magnolią, a także zorganizować przyjęcie. To za sprawą Fundacji Food Think Tank została otwarta restauracja.

"Nowe, wyjątkowe miejsce we Wrocławiu! Od 29 kwietnia zapraszamy was do Restauracja FTT w siedzibie naszej fundacji, przy ulicy Krzyckiej 29. To kuchnia sadu i ogrodu" - czytamy na facebooku Fundacji Olgi Tokarczuk.

Co ciekawe, wystrój restauracji FTT w całości pochodzi z materiałów recyclingowanych.

"Stolarką zajął się Tytus ze zresztek.pl To dzięki niemu dawno zapomniane i niechciane meble dostają drugą szansę. Dekorację stołów i ścian a także cała oprawa graficzna została przygotowana przez naszą Gosię Rojek. Rzeźba Kapitana Planety w wykonaniu Dominiki Kulczyńska" - czytamy na facebooku Restauracji FTT.

Pod dachem restauracji FTT znajdzie się ok. 50 miejsc dla gości, na zewnątrz 60.

Szefem "kuchni sadów i ogrodów" został utalentowany kucharz Michał Czekajło. Specjalnością restauracji będzie kuchnia roślinna.