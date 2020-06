W Wiśle powstanie nowy aparthotel. Wnętrza to projekt pracowni MIXD

MIXD, odnosząc się do górskiego krajobrazu doliny Jawornika oraz architektury obiektu, stworzonej przez pracownię TIM Invest, zaprojektował wnętrza harmonijne i ponadczasowe: pełne naturalnych materiałów, utrzymane w relaksującej tonacji beżów i ciepłych brązów.

DuoVita Smart Apartaments to resortowy aparthotel, który powstaje w jednym z najpiękniejszych polskich górskich kurortów, Wiśle. Ten obiekt, którego inwestorem strategicznym jest DuoLife SA, tworzony jest głównie z myślą o wielbicielach aktywnego wypoczynku.

Lokalizacja i górski kontekst zadecydowały o charakterze tego wielofunkcyjnego obiektu. To miejsce tworzone z myślą o tych, którzy kochają narty, kolarstwo górskie, pływanie, górskie wędrówki i szeroko pojętą fizyczną aktywność. W obrębie liczącego ponad 15 tys. mkw. obiektu znajdą się m. in. pływalnia z zewnętrznym basenem, spa, siłownia, wielofunkcyjne boiska oraz wypożyczalnia sprzętu sportowego. Ten zaś na pewno się przyda, bo w bezpośrednim sąsiedztwie aparthotelu znajduje się stok narciarski. Bogaty program sportowo-rekreacyjny nie wyklucza jednak innych funkcji – w obiekcie znajdzie się także nowoczesne centrum konferencyjne, przystosowane do organizacji imprez liczących 550 uczestników. Oznacza to, że Wisła za dwa lata zdecydowanie wzmocni swoją pozycję jako cel podróży bleisure, a wielu uczestników odbywających się DuoVita Smart Apartaments konferencji i biznesowych spotkań chętnie przedłuży swój pobyt, by aktywnie spędzić czas w towarzystwie przyjaciół czy rodziny.

Komfortowe schronisko

Jak motyw górskiej lokalizacji zinterpretowało w projekcie wnętrz Studio MIXD? – Zależało nam na stworzeniu przestrzeni wysokiej jakości, pełnej naturalnych materiałów, w nieco surowej, masywnej formie – mówi Piotr Kalinowski, CEO i dyrektor kreatywny MIXD. – Użyliśmy litego drewna, kamienia (z grubo ciosanych bloków powstała m.in. recepcja w głównym lobby), metalu, naturalnych tkanin i tekstyliów. Chcieliśmy oddać klimat tradycyjnej górskiej architektury: solidnej, powstającej z myślą o zapewnieniu człowiekowi schronienia.

Główne lobby utrzymane jest w tonacji ciemnych, nasyconych brązów, rozjaśnionej mosiężnymi detalami i jasnymi tapicerkami. Światło jest tu nieco przytłumione, jest przytulnie, płonie ogień w kominku. – Każdy kto w młodości wędrował po górach i zatrzymywał się w schroniskach, rozpozna ten nastrój. My tylko przetransponowaliśmy ducha gór na realia obiektu o standardzie pięciogwiazdkowego hotelu – dodaje Piotr Kalinowski.

Z widokiem na górskie szczyty

W sercu Beskidów wędrówka po górskim szlaku (a tych tu nie brakuje) jest prawdziwą przyjemnością. Okoliczne szczyty i panoramę doliny Jawornik można podziwiać z tarasów i balkonów znajdujących się w każdym z około 300 apartamentów – to idealne miejsce zarówno na weekendowy narciarski wypad, jak i na dłuższy wakacyjny pobyt. Apartamenty są zaprojektowane w taki sposób, by ich użytkownicy wygodnie mogli zrealizować oba scenariusze. Każde wnętrze ma kompaktowy aneks kuchenny, kącik wypoczynkowy i jadalniany. Oczywiście goście mogą też skorzystać ze znajdujących się w kompleksie restauracji i lobby baru. W apartamentach znów pojawiają się barwy natury, ale w wydaniu jaśniejszym: beżów, popieli, kremów. Jest jasno, przestrzennie, relaksująco. W apartamentach Jasne odcienie dominują też np. w bawialni dla dzieci. Mamy tu miękkie wykładziny, pufy, drewno i misia-giganta, mającego oko na małych rozrabiaków. Najmłodsi będą też mieli do dyspozycji plac zabaw na zewnątrz.