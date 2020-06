Wakacje w Polsce? Nowe obiekty hotelowe zapraszają na lato

Pandemia koronawirusa sprawiła, że tegoroczne wakacje wielu z nas spędzi w kraju. Wybierając się w podróż po Polsce jest w czym wybierać jeżeli chodzi o stylowe obiekty hotelowe, które kuszą nie tylko atrakcyjnym położeniem i ofertą usługową, ale także designem wnętrz. Na mapie kraju w ostatnich miesiącach pojawiły się nowe obiekty, niektóre z nowinek otworzą swoje podwoje w ciągu najbliższych dni bądź tygodni.

Nobu Warsaw, Warszawa

3 sierpnia swoje podwoje otwiera Nobu Hotel Warsaw. Goście podejmowani będą w budynku składającym się z dwóch skrzydeł: „klasycznego” w stylu Art Deco, którego początki sięgają lat 20-tych zeszłego stulecia, oraz „nowoczesnego”, będącego wynikiem współpracy Medusa Group i kalifornijskiego Studio PCH. Będzie to pierwszy hotel grupy Nobu Hospitality w Polsce, a zarazem 12 hotel i 43 restauracja tej luksusowej marki lifestylowej założonej przez Nobu Matsuhisę, Roberta de Niro oraz Meira Tepera na świecie. W hotelu znajdować się będzie 117 eleganckich i przestronnych pokoi, inteligentnie zaprojektowana przestrzeń przeznaczona do organizacji spotkań i eventów, pokaźnych rozmiarów klub fitness oraz kultowa Nobu Restaurant & Café.

Pokoje urządzone zostały w różnych stylach od klasycznego do supernowoczesnego, nawiązującego do dynamicznego rozwoju Polski, co pozwala gościom na wybór takiego, który idealnie odpowiada ich gustom. Jednakże każdy z nich emanuje spokojem z nutą japońskiego designu. Te znajdujące się w nowoczesnym skrzydle wyposażono w okna sięgające od podłogi po sam sufit, dzięki czemu oferują wspaniały widok na panoramę miasta lub okolicę. We wszystkich częściach wspólnych hotelu znajdują się nowoczesne dzieła polskich twórców z Jankilevitsch Collection.

ibis Styles, Tomaszów Lubelski

Niedawno otwarty ibis Styles Tomaszów Lubelski jest położony w pobliżu dwóch przepięknych miejsc, czyli Puszczy Solskiej oraz Krainy Roztocza. To właśnie te niezwykłe okoliczności przyrody stały się motywem przewodnim hotelowego wystroju zaprojektowanego przez pracownię Tremend. Dzięki temu goście mogą poczuć się jak na łonie nieskażonej, dzikiej przyrody. We wnętrzach przeważają naturalne kolory, m.in. zieleń, błękit i brązy oraz elementy małej architektury przywołujące na myśl las, np. stoliki kawowe wykonane z pni, czy lampy w kształcie szyszek. Ta sprzyjająca wypoczynkowi atmosfera króluje także w pokojach. Na podłodze można dostrzec cienie gałęzi, a na poduszkach wzór inspirowany miodnikiem. Wyjątkowy klimat uzupełniają nastrojowe zdjęcia miasta.

Każde piętro ma własną dominującą barwę, nawiązującą do poszczególnych pór roku. Przemierzając korytarze goście spacerują wzdłuż potoku – taki bowiem nadruk znajduje się na wykładzinie. W sali jadalnej wspólnym posiłkom sprzyja ogromny stół wykonany z drewna. Drewniane detale i wykończenie charakteryzują także bar i recepcję. Hotelowe lobby zostało zaprojektowane na podobieństwo leśniczówki. Można tam zrelaksować się siadając przy kominku na komfortowej kanapie lub zanurzając się w fotelu, oddając ulubionej lekturze. Książki są dostępne na specjalnie wydzielonym regale. Miłośnicy zwiedzania znajdą także mapę z zabytkami, do których warto zajrzeć podczas pobytu.