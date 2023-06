Wakacyjne trendy: siedem pomysłów na wnętrze inspirowane podróżami

Czemu nie zdecydować się na wprowadzenie do własnego wnętrza klimatu typowego dla wybranego miejsca na świecie? Eksperci podpowiadają, czym charakteryzują się style typowe dla wybranych lokalizacji.

REKLAMA

Dzięki umiejętnym aranżacjom można stworzyć klimat niczym z najdalszych zakątków świata we własnym wnętrzu.

Eksperci Salonów Agata podpowiadają, czym charakteryzują się style typowe dla wybranych miast będących najpopularniejszymi wakacyjnymi destynacjami oraz jak stworzyć przestrzenie, które ożywiają zmysły i przenoszą w te magiczne miejsca.

Wśród prezentowanych inspiracji są m.in. prowansalska klasyka, nowojorski loft czy koreański smart minimalizm.

Lato to typowo urlopowy czas. Właśnie wtedy w naszych myślach pojawia się tęsknota za fascynującymi podróżami obfitującymi w doświadczenia, smaki, nowe spojrzenie na otaczający nas świat. Nierzadko wiążą się ze zmianą poczucia estetyki i refleksją nad otaczającymi nas przedmiotami. Czasem, choć nie możemy wybrać się w podróż, marzymy o niej i chcielibyśmy stworzyć wokół siebie choć namiastkę tego, co moglibyśmy zobaczyć odwiedzając tę ulubioną destynację. Mamy poczucie, że pomogłoby nam to odpocząć od codziennych obowiązków i miło nastroić. Czemu więc nie zdecydować się na wprowadzenie do własnego wnętrza klimatu typowego dla wybranego miasta na świecie?

Fani klasyki w aranżacji wnętrz mają do wyboru, na przykład wywodzący się z francuskiej wsi Lourmarin styl prowansalski czy nowojorski styl loftowy. Dla tych, którzy nie boją się eksperymentować, ciekawym wyborem będzie kalifornijski Mid-century Modern czy orientalny styl rodem z Marrakeszu. Równie odważne i innowacyjne może też być wnętrze inspirowane Helsinkami pełnymi jasnych kolorów, przytulnym Mykonos, albo minimalistycznym Seulem. Warto pozwolić, aby wnętrza stały się inspirującą destynacją, gdzie każdy pokój odkrywa unikalny styl i atmosferę - mówi Natalia Nowak, ekspertka ds. aranżacji wnętrz Salonów Agata.

Prowansalska klasyka

Styl prowansalski nawiązuje do tradycyjnych wiejskich domów, typowych dla malowniczej wsi Lourmarin położonej we Francji. Sprawdzi się u każdego, kto kocha aranżacyjną klasykę. W tych wnętrzach dominują naturalne materiały i rustykalne elementy. Ciepła i przytulności wnętrzu utrzymanemu w stylu prowansalskim nadadzą rzeźbione świeczniki wykonane z bielonego drewna i wrzosy posadzone w wiklinowych doniczkach. Żyrandol przypominający podwieszane niegdyś pod sufitem konstrukcje na świece nada pomieszczeniu klimatu. Lustra oprawione w srebrne ramy optycznie powiększą przestrzeń.

Prowansalska klasyka, fot. mat. prasowe Salony Agata

Nowojorski Loft

Styl loftowy inspirowany jest przestrzeniami przemysłowymi, takimi jak stare fabryki, młyny czy magazyny. Taki wystrój przenosi za ocean, do Nowego Jorku. Typowymi elementami będą tu fotele z chromowanymi nogami w ciemnej kolorystyce, pikowana sofa, czarne metalowe regały i stoliki oraz stonowane dodatki.

Nowojorski loft, fot. mat. prasowe Salony Agata

Często styl ten określany jest „męskim” ze względu na dość ciemną kolorystykę i oszczędność dekoracji, które bardziej przypominają narzędzia do pracy niż typowe ozdoby. Oświetlenie jest jednym z kluczowych elementów tego stylu. Charakterystyczne są tu lampy stylizowane na przemysłowe – surowe w wyglądzie, często czarne i z reflektorami lub nieosłoniętymi żarówkami w stylu vintage.

Oldschoolowa Kalifornia

Innym ciekawym stylem zza oceanu jest kalifornijski Mid-century modern, gdzie wnętrza emanują jasnością i kolorami. Egzotyczne kwiaty doniczkowe współgrają tu z funkcjonalnymi meblami w kolorach tęczy, tworząc unikalną atmosferę. Jeżeli chodzi o dodatki, widać nawiązania do popkultury.

Oldschoolowa Kalifornia, fot. mat. prasowe Salony Agata

Panuje tu duża dowolność i niesamowita energia. Lampki w nietypowych kształtach, na przykład przypominające flamingi czy kaktusy, zestawione są z kolorowymi wazonikami, miskami i kieliszkami. Kolorowe poduszki z nadrukami dodają przytulności.

Orientalny Marrakesz

Orientalny urok i bogactwo różnorodnych kultur, tradycji czy wzornictwa, które zachwycają swoją wielością. Styl ten tworzy fascynująca gra ornamentów, wzorów i żywych kolorów, a jego cechą charakterystyczną jest przepych i ekstrawagancja. Wnętrza takie wypełniają zazwyczaj kolorowe tradycyjne dywany, wzorzyste poduszki ozdobione złotą nicią czy pledy w soczystych kolorach typowych dla owoców, takich jak czerwień, pomarańcz, żółć, zieleń.

Orientalny Marrakesz, fot. mat. prasowe Salony Agata

Zauważalna jest też obecność złoto-miedzianych elementów, takich jak zastawa do herbaty, wazony, latarenki czy niewielkie niskie stoliki. Przeniknij do świata orientalnego raju i ciesz się jego magicznym urokiem każdego dnia w swoim domu.

Skandynawska prostota

Odkryj urok skandynawskiego, znanego również jako fińskiego, stylu typowego dla Helsinek, który jest pełen jasnych kolorów i inspiracji płynących z otaczającej przyrody. Dominujące jasne barwy pomagają odbijać naturalne światło tak, aby wnętrze sprawiało wrażenie jasnego, dobrze nasłonecznionego. Wprowadza to do wnętrz równowagę i minimalistyczną elegancję.

Skandynawska prostota, fot. mat. prasowe Salony Agata

Wybierając styl skandynawski, warto skorzystać z oszczędnych w formie dodatków w stonowanych, chłodnych odcieniach. Sprawdzą się tu szare dywany w delikatne geometryczne wzory oraz szarozielone i szarobrązowe poduszki bez dodatkowych ozdób. Wnętrza fińskie doskonale uzupełniają elementy z jasnego drewna, na przykład będącego blatem stolika kawowego. Delikatne cienkie szkło w postaci karafek lub zestawów do kawy sprawi, że przestrzeń będzie klarowna, lekka.

Śródziemnomorski charakter

Wielka grecka uczta w jadalni? Czemu nie! Przenieś urok śródziemnomorskiego greckiego Mykonos do swojego wnętrza i ciesz się niepowtarzalną atmosferą tego miejsca. Neutralna kolorystyka, delikatne odcienie, jasne dodatki oraz świeże kwiaty i owoce to obowiązkowy element tworzący taką harmonijną przestrzeń, pełną spokoju i relaksu.

Śródziemnomorski charakter, fot. mat. prasowe Salony Agata

Charakterystyczne dla Grecji biało-niebieskie akcenty, które możesz wpleść do pomieszczenia na przykład w zastawie stołowej i jadalnianych tekstyliach pozwolą jak najdłużej zachować magię gorącego południa. Śródziemnomorski charakter zbudują również delikatne ozdoby, takie jak morskie muszle wyeksponowane na drewnianej paterze i ozdobne ramki na zdjęcia, w które możesz oprawić swoje zdjęcia z wakacji. Klimatu wnętrzu doda światło rzucane przez stołową lampę z podstawą wykonaną z wikliny. Aranżację dopełnią poduszki i koce w kolorze oceanu.

Koreański smart minimalizm

Fani dalekich podróży w głąb Azji docenią w swoim wnętrzu elegancję seulskiego smart minimalizmu. Ten styl charakteryzuje się wszechobecną prostotą, która niemalże staje się synonimem sterylności. Niebywała skromność w zdobieniach i jak najmniejsza liczba elementów tworzą unikalną estetykę, która skupia się na istocie formy i funkcji.

Koreański smart minimalizm, fot. mat. pras. Salony Agata

Proste, minimalistyczne dodatki, takie jak wazony z przezroczystego szkła oraz świeczki w kolorze kwiatów wiśni idealnie dopełnią przestrzeń. Wysoka jakość wykonania oraz staranne dopracowanie detali stanowią kluczowe cechy tego stylu, dodając mu wyjątkowego charakteru.