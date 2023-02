Walentynkowy Instabox zawitał do poznańskiego centrum handlowego

Avenida Poznań przygotowała trzydniowe atrakcje z okazji święta zakochanych. W dniach od 13 do 15 lutego odbywa się akcja - Balonove Love: kto kocha ten świętuje.

Na klientów w Avenidzie Poznań czekać będą atrakcyjne prezenty związane ze świętem zakochanych.

Na gości centrum czekać będzie m.in. walentynkowy Instabox.

Akcje takie jak Balonove Love przyciągają klientów, którzy mogą pozyskać atrakcyjne upominki nie tylko dla swojej drugiej połówki, ale również dla siebie - mówi Katarzyna Korpak, dyrektor Avenida Poznań.

Dla wszystkich zakochanych, chcących utrwalić niezapomniane chwile, Avenida przygotowała kolejną atrakcję, czyli walentynkowy Instabox, w którym można zrobić pamiątkowe zdjęcia. Wg badań, dla Polaków świętowanie Walentynek jest dowodem miłości, a co czwarta osoba wskazuje, że to dobra okazja, by spędzić dzień z partnerem.