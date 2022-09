Warszawa, Poznań, Kraków. Zajrzeliśmy do trzech siedzib Allegro w Polsce!

Fabryka Norblina w Warszawie, Nowy Rynek w Poznaniu i Centrum Biurowe Lubicz w Krakowie - lokalizacje głównych siedzib Allegro w Polsce mówią same za siebie. A wnętrza biur? Te podążają za przede wszystkim za potrzebami pracowników. Oczywiście ubranymi w najlepszy design.

REKLAMA

W 2022 r. Allegro z Q22 przeniósł swoją warszawską siedzibę do Fabryki Norblina. Biurowce Plater i Galwan, w których mieszczą się przestrzenie biurowe marki, to nowe konstrukcje, zbudowane w klimacie całego kompleksu Fabryki Norblina.

Również w 2022 r. firma zmieniła swoją poznańską siedzibę. Allegro przeprowadziło się z biurowca Pixel do Nowego Rynku. W nowym budynku pracownicy mają do dyspozycji blisko 25 000 mkw przestrzeni.

W 2020 r. Allegro wynajęło blisko 2100 mkw. w Centrum Biurowym Lubicz w Krakowie.

Allegro to największa platforma e-commerce pochodząca z Europy, która odniosła spektakularny sukces. Firma w Polsce rozwija się z nadzwyczajną prędkością - tylko w 2021 roku Allegro zatrudniło ponad 1500 nowych pracowników i był to też rok spod znaku dynamicznych i ciekawych pod względem planów rozwoju i inwestycji w nowe siedziby: w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.

Warszawskie biuro Allegro w Fabryce Norblina

Prestiżowa okolica warszawskiej Woli, zabytkowe budynki, historyczne uliczki, doskonała komunikacja z pozostałą częścią miasta - o planowanej przeprowadzce Allegro z Q22 do reprezentatywnych biurowców kompleksu Fabryki Norblina było już głośno od jakiegoś czasu. Choć pomysł Allegro na stworzenie unikatowego designu biura był do tej pory nieco owiany tajemnicą, dziś nareszcie możemy zajrzeć na środka i podziwiać spektakularną przestrzeń firmy, która zajmuje niemal 24 tys. mkw. powierzchni (7 pięter). Realizacją projektu wnętrz zajęła się warszawska pracownia The Design Group, która zatrudniona była również do aranżacji poznańskiej, największej siedziby Allegro.

Biurowce Plater oraz Galwan, w których mieszczą się przestrzenie biurowe Allegro, to nowe konstrukcje, zbudowane w klimacie całego kompleksu Fabryki Norblin. Właśnie dlatego przenikają się tu elementy industrialne, charakterystyczne dla pofabrycznych budynków, ale też i nowoczesne, proste linie i rozwiązania. Allegro wraz z architektami TDG postanowiło wykreować we wnętrzach spójność z kontekstem otoczenia. Biuro jest zatem utrzymane głównie w stylu industrialnym, z geometrycznymi, prostokątnymi elementami, choć zostało złagodzone ciepłymi wykończeniami, z szacunkiem dla historii otoczenia.

W biurze Allegro jest wiele stref, które robią szczególne wrażenie i zapadają mocno w pamięć. Jednymi z nich są tzw. „jungle roomy”, czyli specjalnie zaprojektowane dla pracowników unikatowe przestrzenie relaksu, do pracy własnej w skupieniu i ciszy lub też do mniej formalnych spotkań w grupie do 10 osób, fot. The Design Group

W biurze Allegro jest wiele stref, które robią szczególne wrażenie i zapadają mocno w pamięć. Jednymi z nich są tzw. „jungle roomy”, czyli specjalnie zaprojektowane dla pracowników unikatowe przestrzenie relaksu, do pracy własnej w skupieniu i ciszy lub też do mniej formalnych spotkań w grupie do 10 osób. Wnętrza te charakteryzują się ogromną ilością przeróżnych roślin, pośród których ustawione zostały meble miękkie.

Poznańska siedziba w Nowym Rynku

W trosce o wygodę i bezpieczeństwo poznańskich pracowników, Allegro zdecydowało się na przestronne biuro odpowiadające na potrzeby szybko rosnącego zespołu. Firmie zależało na stworzeniu bardzo komfortowych warunków do pracy, dlatego jednym z ważniejszych celów było zaprojektowanie ergonomicznych i elastycznych stanowisk pracy dostosowanych do modelu pracy hybrydowej dla zespołu 2700 osób. W 2022 r. miała miejsce przeprowadzka z biurowca Pixel do Nowego Rynku.

Sam projekt wnętrz biura, jego funkcjonalność i rozmieszczenie działów firmy na tak ogromnej powierzchni, rozlokowanej na dziesięciu piętrach, nie należały do najłatwiejszych zadań. Ostatecznie jednak, wraz z projektantami The Design Group, Allegro stworzyło przestrzeń swojej największej siedziby, która nie tylko zachęca do powrotu do biura, ale i sprzyja dalszemu rozwojowi, kreatywności oraz integracji zespołów.

Ze względu na przyzwyczajenia wynikające z hybrydowego modelu pracy i czasu trwania pandemii, kiedy pracowało się z domowych zakątków, przestrzeń siedziby Allegro została zaprojektowana tak, aby umożliwić przenikanie się środowiska i otoczenia w miejscu pracy, łamiąc przy tym standardowy, tradycyjny wygląd biura. Właśnie dlatego każdy pracownik znajdzie tu doskonałą przestrzeń do pracy dla siebie. Allegro zapewniło bardzo wysokie standardy funkcjonalne skoordynowane z zasadami hybrydowego modelu pracy.

Ze względu na przyzwyczajenia wynikające z hybrydowego modelu pracy i czasu trwania pandemii, kiedy pracowało się z domowych zakątków, przestrzeń siedziby Allegro została zaprojektowana tak, aby umożliwić przenikanie się środowiska i otoczenia w miejscu pracy, łamiąc przy tym standardowy, tradycyjny wygląd biura, fot. fotomohito

Wnętrza biurowe Allegro łączą domowy, przyjazny klimat z nowoczesnym stylem, który koresponduje z charakterem i stylem budynku D poznańskiego kompleksu Nowy Rynek. Nawiązań jest jednak więcej, bowiem nowa przestrzeń biura firmy została zaprojektowana z uwzględnieniem elementów podkreślających jej lokalizację.

Krakowska przestrzeń w Centrum Biurowym Lubicz

Krakowskie biuro Allegro istnieje od 2015 roku. Jego działalność skupia się głównie na budowie platformy i rozwoju oprogramowania. Z Krakowa pracują również zespoły zajmujące się badaniami i rozwojem w obszarze Machine Learning oraz przetwarzaniem Big Data - łącznie 45 osób. W planach jest dalszy rozwój wszystkich tych obszarów, dlatego Allegro zapowiada zwiększenie zatrudnienia w ciągu najbliższych trzech lat nawet o 140 specjalistów.

Żeby sprostać tak dynamicznemu rozwojowi zespołu, firma w 2020 r. wynajęła przestrzeń o powierzchni blisko 2100 mkw. w Centrum Biurowym Lubicz w Krakowie, która jest aż czterokrotnie większa niż powierzchnia pierwszego krakowskiego biura. To nowoczesna i wygodna przestrzeń z dodatkowym atutem w postaci imponującego tarasu z widokiem na Stare Miasto.

Żeby sprostać tak dynamicznemu rozwojowi zespołu, firma w 2020 r. wynajęła przestrzeń o powierzchni blisko 2100 mkw. w Centrum Biurowym Lubicz w Krakowie, która jest aż czterokrotnie większa niż powierzchnia pierwszego krakowskiego biura, fot. mat. pras.

Wnętrza nowego biura Allegro zaprojektowała Pracownia Architektoniczna In Design Zbigniewa Kostrzewy.