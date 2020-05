Warszawa wyda 5 mln zł na badanie jakości powietrza. Ogłosiła dialog techniczny

Stolica ogłosiła dialog techniczny, poprzedzający postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i uruchomienie 170 czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem.

Urządzenia pomiarowe zostaną zainstalowane we wszystkich dzielnicach miasta oraz w 20 gminach ościennych.

- Cały czas inwestujemy w walkę ze smogiem, aby warszawiacy mogli oddychać czystszym powietrzem. Dotujemy likwidację tzw. kopciuchów, rozwijamy ekologiczny transport publiczny i chcemy jeszcze bardziej rzetelnie informować mieszkańców o stężeniach zanieczyszczenia powietrza, w trosce o ich zdrowie – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Celem ogłoszonego dialogu technicznego jest pozyskanie z rynku informacji, które pozwolą doprecyzować specyfikację istotnych warunków zamówienia i ostatecznie zakończyć prace nad dokumentacją, aby jak najszybciej uruchomić procedurę przetargową. Rynek urządzeń do pomiaru jakości powietrza i technologii informatycznych rozwija się szybko. Miastu zależy na zdobyciu informacji o najnowszych dostępnych rozwiązaniach oraz parametrach technicznych. Zapewnią one efektywną architekturę systemu, obejmującego urządzenia do pomiarów jakości powietrza oraz infrastrukturę IT i oprogramowanie do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych - poprzez przyjazną stronę internetową oraz aplikację mobilną. Łączny koszt budowy systemu, w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny, wyniesie 4-5 mln zł.

Czujniki zostaną zamontowane we wszystkich dzielnicach Warszawy (minimum 100 sztuk) i na terenach 20 gmin ościennych. Lokalizacje czujników zostały wytypowane przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej - w taki sposób, aby uzyskane wyniki były reprezentatywne dla poszczególnych dzielnic. Część urządzeń pojawi się na budynkach placówek oświatowych, użyteczności publicznej oraz w rejonie ruchliwych ulic i skrzyżowań. Pozwoli to na dokładniejsze monitorowanie i identyfikację potencjalnych zagrożeń, a także na dalsze doskonalenie systemu informowania mieszkańców.