Warszawscy architekci wykorzystują drukarkę 3D do produkcji przyłbic ochronnych dla szpitali

My pracujemy w domu, a w biurze pracują głównie maszyny. A konkretnie drukarka 3D. Zawsze robiliśmy dużo modeli a teraz możemy praktycznie wykorzystać drukarkę 3D w inny sposób. Wzorem naszych architektonicznych przyjaciół zza oceanu zajeliśmy się produkcją przyłbic ochronnych dla szpitali - mówi Maciej Jakub Zawadzki, architekt i właściciel, MJZ.

Drukarka 3D, która znajduje się w pracowni MJZ, wymaga wsparcia jednej osoby. - Tym zajmuje się u nas architekt Michał Polak, który nie tylko jest team leaderem, ale ekspertem w MJZ od nowoczesnych technologii - opowiada Maciej Jakub Zawadzki. - Wykorzystujemy pliki 3D opasek do przyłbic, które są ażurowe i nie są wieloskładnikowe. Pełne wersje czy też wymagające dodatkowych składników są mniej praktyczne i pragmatyczne. Teraz chodzi przecież o szybkość działania.

Warszawscy architekci z MJZ odezwali się już do kilku warszawskich szpitali. - Mamy konkretne zamówienia. Zapotrzebowanie jest duże w każdej placówce. Jesteśmy w stanie wydrukować 10 masek dziennie, które oczywiście dalej bezpłatnie przekazujemy - zaznacza Zawadzki. - Zachęcamy inne biura architektoniczne wyposażone w drukarki 3D do podobnej reakcji! Wystarczy wydrukować, złożyć z plastikiem z plexiglass w formacie A4 i zawieźć do najbliższego szpitala zakaźnego. Wersja oryginalna modelu przyłbicy została stworzona przez designera Erika Cederberga z szwedzkiego biura 3DVerkstan i jest do pobrania na licencji CC.