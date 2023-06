Warszawska pracownia zaprojektowała luksusowe biuro stworzone z myślą o pracy hybrydowej

W luksusowej rezydencji powstałej w miejscu, gdzie stało niegdyś kultowe kino projektantki z pracowni Bran&Pine stworzyły ergonomiczną i estetyczną przestrzeń do pracy hybrydowej.

Biura nie tylko pełnią funkcję miejsca pracy, lecz stają się również wizytówką firmy.

Deweloper Matheo Invest powierzył to zadanie warszawskiej pracowni Bran&Pine stworzyły przestrzeń biurową, która wyróżnia się odważnym połączeniem klasycznej formy z nowoczesnymi akcentami.

Projektantki z wielką starannością stworzyły harmonijne połączenie funkcjonalności, estetyki i nowoczesnych rozwiązań, tworząc przestrzeń, która sprzyja produktywności i komfortowi pracowników.

Prestiżowa lokalizacja w luksusowej rezydencji na terenach dawnego kina Skarpa, nawiązująca do modernizmu międzywojennego, wymagała od twórczyń projektu wyjątkowego zaangażowania w zachowaniu odpowiedniego ducha wnętrza.

Przedsiębiorcy w Polsce przekształcają swój model biznesowy, zmieniając podejście do prowadzenia biur. Z coraz większą determinacją rezygnują z utrzymywania rozległych powierzchni biurowych na rzecz stworzenia sprzyjających warunków do pracy hybrydowej. W tym nowym podejściu skupiają się na zapewnieniu wyjątkowego komfortu pracownikom, inwestują w doskonały design oraz tworzą wysokiej jakości przestrzenie do spotkań zarówno z klientami, jak i zespołem.

Biuro wizytówką firmy

Rozumiejąc zmieniające się potrzeby pracowników, biura adaptowane są tak, aby stanowiły atrakcyjne miejsce do pracy, integrowania się oraz rozwijania kreatywności. Praca hybrydowa, elastyczne godziny i środowiska sprzyjające współpracy stają się kluczowymi elementami nowego modelu biznesowego, który promuje równowagę pomiędzy pracą a życiem osobistym.

Wymagająca lokalizacja

Materiały które dominują w przestrzeni to ciemny fornir i naturalny marmur. fot. ONI Studio

Klasyczna forma z nowoczesnymi rozwiązaniami

Materiały które dominują w przestrzeni to ciemny fornir i naturalny marmur. To one stanowią detal zabudowy stolarskiej, która została przełamana beżową wykładziną oraz mosiężnymi detalami pojawiającymi się w sufitowej siatce cięto-cięgnionej czy ramach szkleń. Mocnym akcentem kolorystycznym stał się wyraźny granat, który pojawia się w strefach dedykowanych dla osób wizytujących.

W ten subtelny sposób funkcjonalność przestrzeni została wyszczególniona, tak aby jej użytkownicy intuicyjnie potrafili z niej korzystać.

Wewnętrzny korytarz biura prowadzący do konferencji oraz open space'u, był pozbawiony naturalnego światła. Dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu w postaci siatkowego sufitu, wpuszczanym minimalistycznym oprawom oświetleniowym oraz zastosowaniu szklanych drzwi udało się stworzyć nastrojową atmosferę.

Dodatkowo, korytarz ten zyskał na prestiżu dzięki dwóm wielkoformatowym geometrycznym obrazom w stylu op-art autorstwa Pawła Wąsowskiego, które wspaniale uzupełniają klasyczne elementy wystroju. Kwadratowe kształty na obrazach artysty potęgują percepcyjne zniekształcenie widza, co sprawia, że niezależnie od tego, gdzie spojrzy, obraz wydaje się być w ciągłym ruchu. To właśnie dzięki temu rozwiązaniu, wąski korytarz zyskał na przestrzeni i ciekawym wyglądzie.

W sali konferencyjnej oraz gabinecie zaprojektowano ryflowane przeszklenia, które stanowią idealne rozwiązanie dla biznesowych spotkań wymagających prywatności, jednocześnie nie odbierając naturalnego światła. Duże tafle szkła ornamentowego to nawiązanie do modernistycznej architektury, w której szkło było nieodłącznym elementem projektowania. Taka forma przeszklenia wprowadza do wnętrza dodatkową teksturę, jednocześnie stanowiąc interesujący kontrast dla gładkich ścian i minimalistycznych mebli.

Sztuka w przestrzeniach biurowych

Dla inwestorów, sztuka odgrywała istotną rolę, stanowiąc nie tylko element dekoracyjny, ale również wprowadzający w przestrzeń ciekawy i inspirujący akcent kulturowy. Stąd też w projekcie widzimy świecącą rzeźbę Marka Bimera, jego szkic oraz prace Magdy Grabowskiej wkomponowane w przestrzeń konferencji oraz gabinetu.

Kultowe lampy wolnostojące, ustawione w różnych zakątkach biura, nadają nastrojowe światło, które dodaje mu wyjątkowego charakteru i klimatu, przekraczając granice jedynie technicznego oświetlenia.

Wszystko to sprawia, że wnętrze biura jest miejscem, w którym harmonijnie łączą się elementy tradycyjne z nowoczesnymi akcentami, tworząc wyjątkowe i niepowtarzalne miejsce.