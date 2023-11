Warszawski gastrokoncept FoodX przeszedł metamorfozę. Inspiracją były AI, streetwear i sztuka współczesna

Restauracja sieci Food X na ul. Marszałkowskiej w Warszawie przeszła pełen re-design. Wnętrze zabiera gości w futurystyczną podróż.

Warszawska restauracja sieci FoodX pod którą kryją się takie brandy jak Mr. Pancake, Pizza BOYZ, Ghost Burger i Vegan Pizza Club przeszła pełen re-design.

Miejsce zaskoczyło swoich gości nie tylko designem, ale też nową, większą przestrzenią.

Za projekt odpowiada Łukasz Staniewski, właściciel Nova Studio.

FoodX to marka, która w swoim DNA ma głęboko zakorzeniony food experience. Traktuje jedzenie jako kompleksowe doświadczenie - łączące nowoczesne menu, unikalny wystrój i szeroko pojęty lifestyle. Każda z 5 restauracji w całej Polsce ma swój własny styl, nadszedł więc czas by ponownie zaskoczyć. FoodX przy ulicy Marszałkowskiej 17 w Warszawie zmienia się nie do poznania. Inspiracje AI, sztuką współczesną, luksusowym streetwearem to tylko przedsmak tego co kryje się w środku.

Już od progu restauracji można przenieść się do innego świata i zachwycić futurystycznym wnętrzem, za którego projekt odpowiada Łukasz Staniewski, właściciel Nova Studio, wcześniej związany przez lata z prestiżowym barcelońskim biurem Isern Serra.

Założeniem projektowym było nadanie istniejącemu wnętrzu świeżego, nowoczesnego charakteru przy użyciu kolorystyki i elementów charakterystycznych dla sieci FoodX występujących w innych lokalach oraz powiększenie przestrzeni o nową wielofunkcyjną salę znajdująca się w piwnicy.

Restauracja składa się z dwóch poziomów. Pierwszy stanowi parter z antresolą, gdzie wprowadzono nową paletę barw: Widoczna cegła na ścianach i suficie została przemalowana w kolorze ciepłego, jasnego beżu, ten sam kolor pojawił się również na betonowej posadzce tworząc kojące, monochromatyczne tło dla zaprojektowanych elementów i mebli znajdujących się we wnętrzu. Pastelowe kolory charakterystyczne dla sieci FoodX zostały zreinterpretowane w postaci stali pokrytej barwnymi gradientami, która pojawia się na dwóch głównych dominantach we wnętrzu – okładzinie baru i balustrady antresoli. Aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń elementy stałej zabudowy – tapicerowane sofy umiejscowiono w świetle okna oraz przy ścianie graniczącej z barem.

Nad projektem pracowaliśmy od wielu miesięcy. Chcieliśmy stworzyć coś zupełnie nowego i świeżego, ale z naszym charakterystycznym, niepowtarzalnym vibe'em. Finalnie powstała przestrzeń jak ze snu i dwa zupełnie różne światy - nowoczesny parter z antresolą i bajkowy poziom -1. Jesteśmy bardzo dumni z efektu i cieszymy, że nowa odsłona restauracji jest już dostępna dla naszych gości – mówią Piotr i Maciej Śliwa, właściciele sieci i warszawskiej restauracji FoodX.

Oryginalne wykończenie sofy srebrną, metaliczną tkaniną nadaje wnętrzu futurystycznego charakteru rodem z filmu science fiction. Towarzyszą jej stoliki w kolorze neonowej zieleni - jednym z charakterystycznych kolorów sieci FoodX. Wnętrze dopełniono świeżym, miętowozielonym kolorem w postaci pozostałych mebli wykonanych na zamówienie. W centrum umieszczono wyróżniający się formą i błyszczącym inoxem wysoki stół barowy ze zintegrowanym ekranem ledowym w blacie, na którym wyświetlające się animacje sprawiają że koncept FoodX dostarcza doznań nie tylko smakowych ale również wizualnych. Wykorzystanie ekranów ledowych to kolejny z elementów charakterystycznych lokalu, który zastosowano we wszystkich przestrzeniach. Ekrany te pojawiają się również nad stołami w formie przypominającej futurystyczne oświetlenie.

Antresolę zamieniono w strefę lounge - przestrzeń przeznaczoną dla większych grup oraz imprez, fot. ONI Studio

Antresolę zamieniono w strefę lounge - przestrzeń przeznaczoną dla większych grup oraz imprez. Zaprojektowano ją w monochromatycznej tonacji – dominuje metaliczna, srebra tkanina na sofach oraz stal na stolikach wyposażonych w ekrany led. Surowy, minimalistyczny wygląd skontrastowano z różowym oświetleniem led na suficie.

Schodząc do nowej sali znajdującej się w piwnicy przenosimy się do innego wymiaru. Wnętrze przypominające futurystyczny sen wypełnione lustrami, stalowymi meblami oraz zasłonami z metalicznej tkaniny tworzy wizualnie atrakcyjną scenografię, której bohaterem jest każdy odwiedzający klient. W sali znajdują się charakterystyczne dla sieci FoodX huśtawki – w nowej odsłonie wykończone różową, włochatą tkaniną, która mocno kontrastuje z monochromatyczną szarością wnętrza. Drugim kontrastującym z otoczeniem elementem jest antyczna rzeźba pokryta graffiti z brandingiem restauracji. Nadaje wnętrzu unikalności i surrealistycznego charakteru. Wizualne doznania dopełniają animacje i grafiki pojawiające się na ekranach LED umieszczonych wokół sali.