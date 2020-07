Warszawskie biurowce na Służewcu zyskały drugie życie

Nie tylko nowe inwestycje wpasowują się w aktualne trendy i oczekiwania na warszawskim Służewcu Przemysłowym. Na przykład najemcy kompleksu HOL 7.7 mogą już w pełni korzystać ze zmodernizowanych części wspólnych. Przy Cybernetyki 7 w Warszawie Tétris zakończył prace re-fitoutowe prowadzone na podstawie projektu pracowni Grupa Plus Architekci.

Dziś pozytywny trend przywracania przestrzeni miejskich ludziom znajduje odzwierciedlenie w projektach biurowców sprzyjających spotkaniom oraz wygodnej pracy z dala od biurka – na patio lub w innych strefach półpublicznych. Zmiany związane z pandemią tylko go wzmocniły. Dwa budynki wchodzące w skład kompleksu HOL 7.7 (dawniej Helion i Luminar), dzięki przeprowadzonej przez White Stone modernizacji, zyskały nowy, zapraszający do środka charakter. Dobrze doświetlone, widoczne z zewnątrz recepcje, prosta stylistyka i materiały z wiodącą rolą drewna – to dziś ich wizytówka. W trakcie prac modernizacyjnych deweloper uzyskał także certyfikat BREEAM In-Use. To potwierdzenie, że w tym kompleksie istotna jest nie tylko estetyka i design, ale również poszanowanie środowiska oraz idea zrównoważonego rozwoju.

- Biurowce HOL 7.7 przyciągają najemców świetną lokalizacją, coraz ciekawszą infrastrukturą oraz świeżą, funkcjonalną aranżacją. Kiedy w 2019 r. zakupiliśmy ten kompleks, za cel postawiliśmy sobie transformację do tej pory dość surowego środowiska w obiekt otwarty na ludzi, nowoczesny i tętniący życiem nie tylko w częściach biurowych. Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów – Grupę Plus Architekci oraz Tétris – co zaowocowało powstaniem dobrze przemyślanej przestrzeni wysokiej jakości, która cieszy oko i zachęca do wejścia. W kolejnym kroku planujemy także nową odsłonę patio, dopełniającą całościową rewitalizację naszego kompleksu biurowców przy ul. Cybernetyki 7 i 7A - mówi Emil Gietka, kierownik projektu w White Stone.

Zmiany we wnętrzach budynków HOL I i HOL II objęły recepcje, hole windowe, toalety oraz strefy wyjścia z garażu podziemnego. Proste, jasne formy, dużo elementów drewnianych oraz spajający całą koncepcję, powtarzający się motyw okręgu oraz pionowych i skośnych podziałów – to odpowiedź White Stone i architektów na konieczność tchnięcia nowego życia w budynki oddane do użytku ponad 10 lat temu.

- Modernizacja przestrzeni wspólnych w budynkach kompleksu HOL 7.7 przywraca je do obecnie wymaganej funkcjonalności i estetyki. Założyliśmy, że koncepcja ma przyciągnąć nowych najemców, których klientami będą nie tylko osoby rezydujące w HOL 7.7, ale także pracownicy i mieszkańcy z okolicy. Przechodzimy z funkcjonalnością od zamkniętych, introwertycznych biurowców lat ’90 i ’00 do tak pożądanej dzisiaj otwartości na miasto w skali lokalnej. Otwieranie się biurowców to trend nie tylko słuszny z punktu widzenia jakości miasta, ale także jakości budynków i ich elastyczności na konkurencyjnym rynku najmu nieruchomości. Czekamy na kontynuację modernizacji patio, wtedy integracja przestrzeni zewnętrznej z wewnętrzną będzie pełna i skuteczna - opowiada Tomasz Wuczyński, z Grupa Plus Architekci.

Za prace wykończeniowe we wnętrzu obu biurowców odpowiadała firma Tétris, która ma duże doświadczenie w prowadzeniu projektów w działających obiektach.

- Prace objęły w sumie powierzchnię 1200 mkw. i były podzielone na fazy z uwagi na konieczność zachowania ciągłości pracy biur znajdujących się w budynku. Aby nie zakłócać spokoju najemców, część działań prowadziliśmy w nocy. Projekt zawierał wiele oryginalnych elementów zabudowy i oświetlenia, dlatego w czasie realizacji współpracowaliśmy z wieloma podwykonawcami, nadzorując, aby wszystko było gotowe na czas i w oczekiwanej przez inwestora wysokiej jakości - zaznacza Jakub Szulak, Senior Project Manager w Tétris.