Warszawskie centrum handlowe wzbogaciło się o plac zabaw

Centrum handlowe Atrium Reduta wzbogaciło swoją ofertę o plac zabaw Euro Lider. Na powierzchni 550m2 na dzieci czeka szereg bajkowych atrakcji i przeżyć.

Mieszkańcy Ochoty oraz okolicznych dzielnic i terenów podwarszawskich zyskali nową przestrzeń do wspólnego spędzania czasu z rodziną.

Centrum handlowe Atrium Reduta wzbogaciło swoją ofertę o plac zabaw Euro Lider. Nowy najemca dopełnił propozycję rozrywkową obiektu, gwarantując bezpieczną zabawę dla dzieci w każdym wieku.

Trwa proces przebudowy obiektu i odświeżania części wspólnych.

Euro Lider Sala Zabaw to kolejny najemca z segmentu rozrywkowego, który w ostatnim czasie dołączył do portfolio Atrium Reduta. Operator placów zabaw dla dzieci udostępnił bajecznie kolorową, wymarzoną przestrzeń do zabawy dla młodszych i starszych gości.

Na powierzchni 550m2 na dzieci czeka szereg bajkowych atrakcji i przeżyć. Szaleństwo w małpim gaju, nurkowanie w basenie pełnym kolorowych piłek czy pełne emocji zjazdy na zjeżdżalniach dostarczą wszystkim niezapomnianych wrażeń. A wszystko to w niezwykłej scenerii, która dzięki wyjątkowym iluminacjom, prezentuje się jak kraina z baśni. Dzieci mogą tu spędzić czas pod opieką rodziców lub oddać się zabawie pod czujnym okiem animatorów, którzy zaopiekują się maluchami w czasie, gdy ich opiekunowie będą robić zakupy.

Nowy plac zabaw znajduje się na poziomie +1, obok kina Cinema 3D, klubu fitness oraz nowej strefy restauracyjnej Przystanek Smaku, której otwarcie nastąpi już wkrótce. W strefie można również organizować przyjęcia i uroczystości dla dzieci.

- Kontynuujemy zapowiadane wcześniej zmiany. Naszym celem jest skoncentrowanie w Reducie oferty rozrywkowej odpowiadającej potrzebom jak najszerszej grupy odbiorców. Euro Lider to polska rodzinna firma

z wieloletnim doświadczeniem w branży rozrywki dziecięcej, dobrze znana rodzicom. Dlatego cieszę się, że to właśnie ten najemca dopełni naszą propozycję rozrywkową dla rodzin. Jestem przekonana, że nowa sala zabaw szybko skradnie serca nie tylko dzieci, ale również ich rodziców, szukających nowych miejsc kreatywnej rozrywki dla swoich pociech. W połączeniu ze strefą zabaw przy food courcie, rodzinną strefą WOW, którą planujemy otworzyć jesienią, kinem Cinema 3D, klubem fitness, Be Happy Museum oraz nową strefą restauracyjną będzie to fantastyczne miejsce do spędzania wolnego czasu, spotkań, rozrywki i jedzenia – mówi Mariola Chmielewska, dyrektor Atrium Reduta.

Rok 2021 upływa w Atrium Reduta po znakiem zmian. Trwa proces przebudowy obiektu i odświeżania części wspólnych. Efektem prac będzie nowa przestrzeń restauracyjna Przystanek Smaku zlokalizowana na poziomie +1 oraz sąsiadująca z nią strefa zabaw dla dzieci. W drugim etapie centrum udostępni klientom nowatorską wielofunkcyjną przestrzeń rozrywkową dla rodzin – Strefę WOW. Autorem projektu food courtu oraz Strefy WOW jest hiszpańska firma architektoniczna The Leisure Way.