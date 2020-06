Warsztat samochodowy zmienili w designerską restaurację

Podobno najlepsze steki zje się w Ołomuńcu. Historia lokalu, gdzie znajduje się Steak Restaurant jest sama w sobie wyjątkowa. Kto by pomyślał, że warsztat samochodowy może zmienić się w designerską restaurację serwującą steki?

Zaledwie dziesięć lat temu w tym miejscu można było przeprowadzić nie tylko badania diagnostyczne auta. Wchodząc trzeba było zakryć uszy, aby nie słyszeć warkotu ryczących silników aut, ale można było podpatrzeć mechaników sprawdzających, czy sprzęgła i hamulce dobrze działają. Gdy chłopcy kończyli zmianę marzyli o jednym posiłku: o soczystym steku, który jedli siedząc wygodnie przy stole z litego drewna. Zieleń i przyroda stają twarzą w twarz z siłą zwierząt. To sedno restauracji Steak Restaurant (STK) mieszczącej się w tym dawnym warsztacie samochodowym w Ołomuńcu.

Surowe blachy i czarna stal



Steak Restaurant (STK) kładzie nacisk na prostotę i jakość, zarówno w jedzeniu, jak i wnętrzu. Architekci nie próbowali zetrzeć "brudnej" samochodowej przeszłości tego miejsca, lecz zachować ducha miejsca. Widać to po wybranych materiałach. W restauracji o pow. 320 mkw. znalazły się surowe blachy, czarna stal i pręty zbrojeniowe. Architekci przekształcili nawet pozornie problematyczny układ w atut, przekształcając ściany nośne w wąskich przestrzeniach w wertykalny ogród i miejsce do grillowania.



We wnętrzu przyciągają uwagę dwa ogromne byki ze stali wykonane na życzenie właściciela, aby wyraźnie zakomunikować gościom, jakiej kuchni mogą się spodziewać. W STK masywne elementy wyposażenia przeplatają się z delikatną naturą. Gałązki wierzby owijają się wokół stołów i wspinają się po ścianach, wznosząc się do sufitu i nad głowami byków. Stoły wykonane z litych desek dębowych mają szorstki, grubo ciosany wygląd i nieregularne stalowe nogi. Tu i tam rośliny wyrastają z sufitu i ścian, zmieniając wygląd wnętrza z każdym nowym liściem. Skóra bydlęca pokrywająca jedną ze ścian i tkana lina uzupełniają charakterystyczny styl steakhouse.

Projekt: Studio Komplits

Autor: Pavel Kříž

Inwestor: steak restaurant

Lokalizacja: Lipenská 11/7, Ołomuniec, Czechy

Realizacja projektu: 2019

Powierzchnia projektu: 320 mkw.

Produkty wykorzystane w projekcie: oświetlenie marek Vewer & Ducré Lighting, XAL, Bomma i Guzzini, meble marki Vitra

Zdjęcia: BoysPlayNice