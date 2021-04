We wnętrzach tego klubu królują kino i surrealizm

Crazy Pianos to zlokalizowany w Hadze klub, który bez wątpienia nazwać można wyjątkowym. Zamiast tradycyjnego DJ-a gości zabawiają dwa czerwone pianina. To jednak nie jedyny wyróżnik lokalu. Równie niezwykłe są jego wnętrza zaprojektowane przez pracownię z Barcelony, El Equipo Creativo.

Wszystko zaczęło się od zmiany strategii komercyjnej klubu, którego właściciele postanowili skierować swoją ofertę do bardziej wymagającej klienteli z szerszego przedziału wiekowego, nie tracąc przy tym oryginalnej atmosfery klubu. Oczekiwania inwestora były jasne: szalone i... seksowne miejsce, które wyróżnia się na tle konkurencji.

Architekci z pracowni El Equipo Creativo przedstawili projekt stworzony z dbałością o najmniejszy detal, pełen kinematograficznych odniesień i niewielkich zwariowanych historii. Jak podkreślają, jednym z celów projektu było generowanie doświadczeń i zachęcanie do interakcji. – To nie jest projekt, na który należy patrzeć - trzeba go doświadczać – zaznaczają twórcy projektu.

Jak na planie filmowym

Wnętrza klubu zostały zaprojektowane jako sekwencja kinematograficzna surrealistycznego filmu, odkrywana stopniowo po przekroczeniu progu lokalu. Centralnym punktem układu funkcjonalnego przestrzeni są stojącej na małej scenie dwa czerwone fortepiany, wokół których zorganizowano wyraźnie zróżnicowane strefy.

Każda z tych stref została zaprojektowana jako oddzielna "scenografia", odzwierciedlająca różne nastroje nocy, niektóre sprzyjające bardziej towarzyskim spotkaniom, inne - tworzące intymną atmosferę. I tak mamy tutaj przestrzeń Ticket Carrousel, Art Gallery czy VIP Cages. Każdy z tych obszarów został zlokalizowany na nieznacznie podwyższonych platformach, co umożliwia niezakłócony widok na scenę. Przestrzeń wokół fortepianów i scenograficznych „wysp” wraz z upływem nocy zamienia się tutaj w parkiet dla tańczących gości.

Architekci zaplanowali we wnętrzu dwa bary. Catwalk Bar ma formę sceny na podwyższeniu, do której prowadzą zlokalizowane po jej obu stronach schody. Po przeciwległej stronie sali znalazł się kameralny, niewielki, okrągły Blow Bar, sprzyjający rozmowom w intymnej atmosferze.

Kolor i surrealizm

Wystrój wnętrza utrzymany jest w intensywnej kolorystyce. Ściany wieńczą organicznie wyglądające wzory, a podłogi pokrywają barwne dywany. W połączeniu z kolorowymi meblami, zaokrąglonymi platformami i przedmiotami utrzymanymi w surrealistycznej estetyce, jak wiszące zarówno na ścianach jak i suficie "zmodyfikowanymi" w humorystyczny sposób obrazami całość tworzy - tak jak wymarzyli sobie inwestorzy - zwariowaną aranżację.