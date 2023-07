We Wrocławiu powstała przestrzeń dla fanów sportów na żywo

We wnętrzach wrocławskiej Tarczyński Areny powstał Browar Stu Mostów Sports Bar. Lokalna kuchnia i przestrzeń sprzyjająca rozrywkom sportowym - o te aspekty będzie się opierać nowe miejsce.

28 lipca we Wrocławiu rusza Browar Stu Mostów Sports Bar.

To przestrzeń zaaranżowana specjalnie z myślą o wszystkich fanach sportu na żywo, ale także i tych, którzy cenią kuchnię pełną lokalnych produktów.

Już pod koniec lipca na wrocławskiej Tarczyński Arena rusza pierwsze takie miejsce na wrocławskim stadionie. Nowy Sports Bar zostanie tam otwarty przez Browar Stu Mostów, który jest jednym z największych browarów kraftowych w mieście.

Cieszymy się, że w ten sposób oferta Tarczyński Areny poszerzy się o lokal sygnowany znaną, wrocławską marką. Stadion żyje bowiem nie tylko w dni meczowe, w czasie imprez i wydarzeń. Mieszkańcy korzystają z dostępnych na co dzień na przykład terenów rekreacyjnych, esplanady, toru kartingowego, a niedługo także Muzeum Śląska Wrocław - mówi Marcin Przychodny, prezes Tarczyński Areny Wrocław.

Transmisje meczów różnych sportów

To, co najbardziej ucieszy fanów sportu, to wielkie ekrany zamontowane we wnętrzach nowopowstającego Sports Baru. Będzie można obejrzeć na nich najważniejsze rozgrywki sportowe.

– Przez ostatnie lata udało nam się przekonać do siebie klientów niebanalnym połączeniem piwa z rzemieślniczą kuchnią. Zdajemy sobie sprawę, że Browar Stu Mostów – Sports Bar będzie nieco się różnił od naszych pozostałych lokalizacji przy ulicy Długosza i Świdnickiej, ale jesteśmy przekonani, że fani sportu na żywo i dobrego jedzenia na stałe wpiszą ten adres w najchętniej odwiedzane przez siebie miejsca – podkreśla Grzegorz Ziemian, współzałożyciel Browaru Stu Mostów.