We Wrocławiu powstała przestrzeń do pracy dla Ukraińców

Aktywni społecznie mieszkańcy osiedla Plac Grunwaldzki zdecydowali się działać wspólnie, by ułatwić osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie zadomowienie się we Wrocławiu. Nauczycielska 8/4 to miejsce zainicjowane przez partnerstwo lokalne Nasz Grunwald dzięki uprzejmości NavAlgo – firmy, która nieodpłatnie udostępnia swoją przestrzeń biurową dla nowych sąsiadów i sąsiadek z Ukrainy

Pomieszczenia zaaranżowano tak, by sprzyjały wspólnej pracy, nauce i spotkaniom. Coworking jest czynny cztery godziny dziennie przez pięć dni w tygodniu: w poniedziałki i czwartki od 10:00, a we wtorki, środy i piątki od 15:30.

– Nauczycielska 8/4 jest zarówno dla tych, którzy tymczasowo mieszkają na Śródmieściu, jak i poza tą częścią miasta. Zdarza się, że osoby uchodźcze pracują lub uczą się zdalnie i w obecnej sytuacji nie mają do tego odpowiednich warunków. Inni są na etapie poszukiwania pracy i załatwiania formalności, przez co potrzebują przestrzeni, w której mogą się skupić i przygotować niezbędne dokumenty – mówi Krzysztof Bielaszka z Fundacji Ładne Historie. – Dołożymy wszelkich starań, by na miejscu była obecna osoba mówiąca w języku ukraińskim lub rosyjskim – dodaje. Na Ukrainki i Ukraińców chętnych do skorzystania z możliwości pracy w zaciszu kamienicy będą czekać wolne miejsca przy biurku, kawa oraz dostęp do komputera i szybkiego internetu.

Aby zarezerwować biurko do pracy, należy wypełnić formularz – zostawić dane do kontaktu i określić termin, w jakim dana osoba chciałaby się pojawić. Formularz dostępny jest również w języku ukraińskim. By trafić pod adres, poruszając się komunikacją miejską, najlepiej wysiąść na najbliższych przystankach: „rondo Reagana” lub „Szczytnicka”. Niedaleko Nauczycielskiej 8/4, rodzice mogą zaprowadzić swoje dzieci do pobliskich świetlic, w których na najmłodszych czekają kreatywne zajęcia: w siedzibie OD NOWA przy Skłodowskiej-Curie 63a oraz w ODRA Centrum przy Moście Grunwaldzkim. Regulamin i szczegóły dotyczące korzystania z przestrzeni znajdziemy na stronie placgrunwaldzki.com.