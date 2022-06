Wedel stworzył popandemiczne biuro w zajmowanym od niemal 90 lat budynku

COVID-19 przetasował dotychczasowy model pracy. Popandemicznym oczekiwaniom związanym z funkcjonowaniem firmy wyszedł Wedel, który dzięki remontowi biura tworzy miejsce, do którego zespół przychodzi z przyjemnością. Eksperci Wedla zdradzają, jaki jest przepis na stworzenie przestrzeni marzeń w budynku, który służy firmie od niemal 90 lat.

Firma Wedel postanowiła odnowić wnętrza własnej siedziby, w której działa nieprzerwanie od 86 lat.

W proces projektowy zostali zaangażowani pracownicy, którzy chętnie wskazywali, co powinno znaleźć się w odświeżonym biurze.

Po ponad dwóch latach od wybuchu pandemii oczekujemy od biura czegoś „więcej”. Z badania firmy Dailyfruits wynika, że co drugi pracownik zapytany o to, dlaczego lubi pracować w biurze, wskazał na pierwszym miejscu aspekt społeczny tego modelu pracy. Wśród najważniejszych zalet znalazła się: atmosfera, którą tworzą ludzie w biurze, spotkania integracyjne, rozmowy przy kawie i wspólne posiłki, czyli elementy, których brakuje na home office (47 proc.). Respondenci docenili również infrastrukturę i funkcjonalność, jaką daje biuro np. dostęp do sprzętu, jak większy monitor czy szybszy internet, dostępność sal konferencyjnych oraz dobrze zaaranżowaną przestrzeń (35 proc.). Co więcej, z raportu Antal wynika, że 37 proc. pracowników doceniłoby lokalizację budynku w bliższej okolicy. Więcej niż co trzeci respondent chce zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz większej przestrzeni przy biurku. Oczekiwania są różne, ale wszystkie łączy chęć wspólnej, wygodnej pracy, czego szczególnie brakowało w czasie wykonywania obowiązków z domu.

Wedel odświeżył swoją warszawską siedzibę, fot. mat. pras.

Wspólnie zaangażowani w pracę i remontowe aranżacje

- Nowe biuro stworzyliśmy z myślą o pracownikach i dlatego to ich potrzeby i sugestie miały największy wpływ na decyzje w kwestii ostatecznego wyglądu wedlowskiego biura. Nie wyobrażaliśmy sobie pominięcia ich pomysłów przy tworzeniu przestrzeni, z której mają korzystać – w końcu „nasz przepis to ludzie"! Już na etapie przygotowań naszym celem było poznanie oczekiwań różnych zespołów, ich codziennych zadań, aby stworzyć miejsce, które będzie dla nich jak najbardziej funkcjonalne i komfortowe – zauważa Blanka Pabisiak, kierownik Administracji i Floty.

Do zbierania i analizy opinii wykorzystano kilka różnych narzędzi. Pracownicy na stanowiskach o specyficznych potrzebach oraz managerowie mogli dzielić się swoimi przemyśleniami podczas indywidualnych wywiadów, a dla większych zespołów zostały zorganizowane dedykowane warsztaty. Odbyły się webinary, a także przeprowadzono ankiety, dzięki którym firma zdobyła rozeznanie, w jakim stopniu zatrudnieni są gotowi na zmiany stylu pracy i przestrzeni biurowej. Wszystkie metody zbierania opinii spotkały się z dużym zaangażowaniem zespołu Wedla – jak wskazuje ekspertka Wedla, pracownicy chętnie dzielili się własną wizją wymarzonej przestrzeni.

- Dzięki rozłożeniu remontu na etapy, na bieżąco zbieramy od pracowników informację zwrotną, a ich rekomendacje przydają się przy metamorfozach kolejnych przestrzeni. Przykładem może być remont piętra, gdzie po kilku tygodniach korzystania z odnowionej strefy, pracownicy podzielili się swoimi wrażeniami w ankiecie. Pytamy ich o to, jak odbierają zmiany oraz które rozwiązania się sprawdzają, a które wymagają ulepszenia. Poznajemy ich opinie nawet podczas zwykłych, codziennych rozmów, bo wiemy, że czasem taka forma kontaktu jest w stanie powiedzieć nam więcej, niż bardziej formalne formy feedbacku. Dzięki temu na bieżąco możemy ulepszać projekty tak, by biuro było jak najbardziej komfortowe dla pracowników – dodaje Blanka Pabisiak.

Popandemiczne oczekiwania pracowników

Pandemia spowodowała zmiany w środowisku i stylu pracy na całym rynku. Zamiast owocowych dni tygodnia czy benefitów w postaci karty sportowej, pracownicy oczekują przede wszystkim większej elastyczności i hybrydowego modelu wykonywania obowiązków. Biuro musi pełnić dla nich głównie funkcję integracyjną, by odbudować nieco osłabione podczas pracy zdalnej więzi łączące zespół.

Wedel odświeżył swoją warszawską siedzibę, fot. mat. pras.

- Naszym celem było stworzenie miejsca spotkań, za którymi tak tęskniliśmy podczas pracy z domu. Dlatego w projekcie postawiliśmy na przytulne i ciekawe architektonicznie miejsca, gdzie pracownicy mogą wspólnie napić się kawy i podyskutować. Powstały przestrzenie do organizacji zarówno formalnych, jak i mniej oficjalnych zebrań, na przykład utrzymana w klimacie kawiarni kafeteria z kanapą, stolikami i wygodnymi fotelami. Takich miejsc, z dostępem do dobrej kawy i człowieka obok brakowało nam najbardziej, dlatego widzimy, że przestrzeń cieszy się dużym zainteresowaniem – wskazuje ekspertka firmy Wedel.

Biuro dla wszystkich – według potrzeb

Wedel, stawiając na różnorodność, nie zapomina również o specyficznych potrzebach zatrudnionych. Projektując biuro, firma dostosowała parter budynku w pełni do wymagań osób z niepełnosprawnościami. Ta grupa pracowników brała aktywny udział w konsultacjach z architektami, a także ma swojego przedstawiciela w zespole projektowym, dzięki czemu przestrzeń jest nie tylko zgodna z wymogami prawa, ale realnie odpowiada na ich potrzeby.

- Zauważyliśmy, że angażowanie zespołu do tego typu projektów wzmocniło więzi pracowników z firmą, dając im jednocześnie realne poczucie sprawczości. Dotyczy to nie tylko osób z niepełnosprawnościami, aktywnie uczestniczących w konsultacjach, ale również pozostałych członków załogi, których opinie miały duży wpływ na to, jak zmieni się przestrzeń. Przykładowo, jedną z głównych potrzeb zgłaszanych przez pracowników była większa liczba roślin. Wedel odpowiedział na to oczekiwanie, a obecnie praca w otoczeniu zielonej dżungli wpływa pozytywnie na cały zespół – wymienia Patrycja Prewęcka, Koordynatorka Komunikacji Korporacyjnej firmy Wedel.

Przestrzeń przyjazna pracownikom i środowisku

W nowym biurze nie zabrakło ekologicznych rozwiązań. Zaprojektowano je przede wszystkim tak, by zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, wykorzystując większe kanały wentylacyjne, ograniczając dopływ powietrza do pomieszczeń nieużytkowanych czy stosując zawory z siłownikami przy grzejnikach, które uniemożliwiają jednoczesne działanie instalacji ogrzewania i chłodzenia. Wprowadzono również oświetlenie LED-owe i czujniki ruchu. Zużycie wody będzie ograniczone dzięki zastosowaniu baterii bezdotykowych w toaletach i kuchniach, a także zminimalizowano straty energii chłodniczej i grzewczej przez dokładniejsze dopasowanie parametrów instalacji do potrzeb użytkowników. Jednocześnie w nowym biurze ponownie wykorzystano sprawne urządzenia, ograniczając dzięki temu zużycie materiałów.

Wedel odświeżył swoją warszawską siedzibę, fot. mat. pras.

Biuro jako przewaga pracodawcy i istotna korzyść dla kandydatów

Aktualny rynek pracownika skłania organizacje do wdrażania rozwiązań, które nie tylko utrzymają motywację obecnej załogi, ale również z powodzeniem przyciągną nowe talenty. Jednym z elementów, na które obecnie kandydaci najmocniej zwracają uwagę, jest możliwość pracy zdalnej, a także nowoczesne i funkcjonalne biuro, gdzie mogą współpracować, integrować się i budować relacje biznesowe. Aby spełnić ich oczekiwania, nie wystarczy zatrudnienie odpowiedniego zespołu projektowego, ale przede wszystkim – wsłuchanie się w potrzeby obecnych pracowników, którzy najlepiej wiedzą, czego potrzeba im w codziennych obowiązkach. Dopiero wtedy – gdy przestrzeń biurowa ma wpływ nie tylko na formę pracy, komunikacji i kulturę organizacji, ale może ją realnie wspierać, cel stworzenia biura marzeń może zostać osiągnięty.