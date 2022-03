Węgierski projekt hotelu od Tremend robi wrażenie. Zaglądamy do Crowne Plaza Budapest

Położony nieopodal zabytkowego dworca kolejowego Nyugati i centrum handlowego Westend City Center, hotel Crowne Plaza Budapest jest połączeniem niepowtarzalnej atmosfery podróży, tętniącego życiem miasta i klimatu węgierskich kafejek. Architekci warszawskiej pracowni Tremend projektując wnętrza hotelu chcieli w najmniejszym detalu oddać klimat Budapesztu i otaczających go terenów.

REKLAMA

Pracownia Tremend odpowiedzialna była za modernizację i rebranding mieszczącego się tam wcześniej hotelu innej marki. Inspiracją dla projektu wnętrz było oblicze współczesnego Budapesztu - miasta pełnego fascynujących kontrastów, noszącego w sobie dziedzictwo rzymskiego Aquincum i średniowiecznej Budy. Zamysłem projektantów stało się stworzenie przestrzeni będących odpowiedzią na potrzeby osób podróżujących zarówno w sprawach biznesowych, jak i prywatnych. Stąd otwarte przestrzenie, proste, czyste formy i naturalne kolory ziemi, przełamane zgaszoną zielenią. Pracowni, prowadzonej przez Magdalenę Federowicz-Boule, zależało, by wnętrza nawiązywały do otoczenia. Goście czują tu więc prawdziwy luksus jakim jest spokój, przestrzeń i natura.

Węgierska układanka

Każda część hotelu inspirowana jest innym fragmentem miasta lub jego okolicą. Parter to nawiązanie do historycznego dworca wybudowanego przez firmę Gustawa Eiffla w XIX w. Zarówno w lobby jak i barze połączono różnorodność występujących na dworcu materiałów drewna, stali i szkła, starając się oddać atmosferę podróży i przemieszczania się.

Dekoracyjne oświetlenie w kształcie kul, znajdujące się nad stolikami w części barowej, zawieszone zostało na przestrzennej metalowej konstrukcji i przypomina klasyczne lampy z hal dworcowych. Surowe ścianki między kanapami wykonane zostały z terakoty. Z jednej strony nawiązują do okolicznych winiarni, z drugiej, do ceglanej elewacji budynku dworca Nyugati. Nad barem znajduje się antresola, która może być wykorzystana jako oddzielna przestrzeń, dzięki odgradzającym ją zasłonom. Prowadzą do niej schody ukryte za specjalnie zaprojektowaną szafą na wina, oddającą klimat okolicznych winnic. Nawiązaniem do tej części Węgier są również zielone rośliny, zwisające niczym winorośl z metalowej konstrukcji antresoli.

Winne opowieści

Na piętrze hotelu Crowne Plaza Budapest znajdują się sale konferencyjne oraz restauracja z tarasem. W koncepcji wnętrz restauracji architekci nawiązali do winnic i tradycji, z których znane są Węgry. Wybrali naturalne materiały wykończeniowe, takie jak drewno i tkaniny, które nadają przytulności, natomiast czerwona terakota na posadzce, naturalne beże i zgaszona zieleń kreują specyficzny klimat niewielkich miasteczek, w których można odpocząć i zatrzymać się na lampkę wina.

Pokoje gościnne również zostały utrzymane w tych samych tonacjach. Łagodne odcienie i naturalne materiały sprzyjają odpoczynkowi i odprężeniu. Na uwagę zasługuje wydzielenie w pokojach stref snu, pracy i relaksu, by podróżujący mogli z nich korzystać w zależności od potrzeb. W łazienkach do dyspozycji gości oddano zarówno wanny jak i prysznice.

Hotel Crowne Plaza Budapest stanowi połączenie różnorodności, jaka towarzyszy podróżom po europejskich stolicach oraz spokoju i sielskości węgierskich winnic. Architekci Tremend zadbali, by goście odnaleźli w jego wnętrzach ukojenie po przybyciu do tętniącego życiem Budapesztu i inspiracje do zwiedzania okolicy oraz znajdującego się w pobliżu Dunaju.