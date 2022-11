Więcej przestrzeni wspólnych i sal spotkań. Grant Thornton powiększy biuro w Katowicach

Firma Grant Thornton przenosi swoje katowickie biuro do kompleksu Face2Face Business Campus, gdzie zajmie 1220 mkw. Wraz ze zmianą modelu pracy na hybrydowy pojawiła się potrzeba rearanżacji nowego biura, które ma oddawać ducha organizacji wyrażonego hasłem „Go beyond".

- Nowoczesne budynki, wysoka jakość architektury i nowe inwestycje sprawiły, że Katowice, które niegdyś kojarzone były z zagłębiem przemysłu ciężkiego, pozbyły się stereotypowej łatki. Dziś to nowoczesne miasto, które przyciąga polskie i zagraniczne firmy oraz stwarza im doskonałe warunki do rozwoju. Przykładem jest Grant Thornton, międzynarodowa firma oferująca usługi audytorsko-doradcze, która wraz z relokacją zdecydowała się powiększyć swoje biuro i jeszcze bardziej umacniać swoją pozycję w regionie – mówi Barbara Pryszcz, Dyrektor Regionalna Colliers w Katowicach.

Nowe biuro Grant Thornton zajmie 1220 mkw. w kompleksie Face2Face Business Campus, zrealizowanym przez Echo Investment i zarządzanym przez ekspertów Colliers. Tworzą go dwa biurowce zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulic Grundmanna i Chorzowskiej, w bezpośredniej bliskości centrum miasta oraz Drogowej Trasy Średnicowej, co zapewnia pracownikom sprawny dojazd do różnych części Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej – zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską. Oba budynki, oddane do użytku w 2020 r., oferują blisko 47 tys. mkw. powierzchni biurowej, ponad 3 tys. mkw. powierzchni usługowo-handlowej oraz ponad 750 miejsc parkingowych.

Nowe biuro Grant Thornton zajmie 1220 mkw. w kompleksie Face2Face Business Campus, zrealizowanym przez Echo Investment i zarządzanym przez ekspertów Colliers, fot. mat. pras.

Nowa przestrzeń biurowa

Wraz ze zmianą modelu pracy na hybrydowy pojawiła się potrzeba rearanżacji nowego biura Grant Thornton i stworzenia powierzchni dopasowanej do potrzeb pracowników, a jednocześnie oddającej ducha organizacji wyrażonego hasłem „Go beyond”. W procesie projektowym szczególną uwagę zwrócono na tworzenie przestrzeni wspólnych i sal spotkań, których przybyło. Nowe biuro podkreśli powagę firmy i jej charakter poprzez eleganckie wykończenie, które dzięki drewnianym elementom i zielonym strefom pozostanie także przytulne.