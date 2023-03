Wielkanoc 2023. Najmodniejsze trendy okiem ekspertów

Jak zaaranżować stół, by stworzyć urokliwą, wiosenną oraz prawdziwie świąteczną atmosferę? Jaki mebel wybrać, aby mieć pełne przekonanie do jego jakości i stylistyki? Eksperci podpowiadają.

Decydując się na styl rustykalny na Wielkanoc stawiajmy na jasne delikatne barwy i naturalne materiały. Sprawdzą się neutralne, materiałowe bieżniki, ceramiczna zastawa i zielone akcenty – świeże kwiaty, tradycyjna rzeżucha czy pachnące zioła.

W tym roku wielu projektantów sięga po kolor zielony, w stonowanym, szałwiowym wydaniu. Sprawdzi się także na wielkanocnym stole, np. w formie zielonych talerzy.

Propozycja dla odważnych to industrializm w stylu lat 70. Na surowym blacie można ułożyć czarne, połyskujące talerze, na nich szare, mniejsze. Obok szklane, lekko przydymione kieliszki i białe świeczniki o geometrycznych kształtach. Do ożywienia - żółte kwiaty.

Uniwersalną kompozycją jest nowoczesność w klasycznym wydaniu. Masywny stół o prostej formie będzie się dobrze komponować z prostą aranżacją, w tym np. białymi talerzami i złotymi sztućcami.

Eksperci Salonów Agata przygotowali zestawienie najgorętszych trendów, które będą królowały na świątecznych stołach. Jak zaznaczają eksperci od wnętrz, warto skupić się też na wyborze odpowiedniego mebla, przy którym świątecznie ugościmy swoich najbliższych.

Rustykalny spokój

Pierwszą propozycją wielkanocnej jadalni, jest zachowany w jasnych i delikatnych barwach pokój, zaaranżowany w duchu rustykalnym. Spodoba się szczególnie tym, którzy cenią sobie spokój inspirowany południowym, słonecznym oraz powolnym stylem życia.

Aranżacja jadani na Wielkanoc w rustykalnym stylu, na zdj. stół Doria, fot. mat. prasowe Salony Agata

Jako baza sprawdzi się tu stół Doria wykonany z litego dębowego drewna, którego smukłe kształty i ciepłe kolory wprowadzają przytulny, domowy klimat. Świetnie odnajdzie się on w towarzystwie białych mebli – regałów, półek czy krzeseł i jasnokremowych ścian.

Jak nadać mu świąteczny klimat? Drewniany blat jest ozdobą samą w sobie, dlatego nie ma potrzeby nakrywania go obrusem. Sprawdzą się za to na przykład neutralne, materiałowe bieżniki. Do tego pomarańczowa, ceramiczna zastawa i wpadające w biele, beże i żółcie półmiski, drobne, ozdobne figurki czy wazon. Całości dopełnią też zielone akcenty – świeże kwiaty, tradycyjna rzeżucha czy pachnące zioła.

Zielony zawrót głowy

W tym roku wielu projektantów sięga po kolor zielony, w stonowanym, szałwiowym wydaniu. Zrobili to również eksperci Salonów Agata, pokazując inspirację właśnie w tej modnej w tym sezonie barwie. Czy można wyobrazić sobie coś bardziej wiosennego?

Aranżacja jadalni na Wielkanoc w zieleni, na zdj. stół Fredi, fot. mat. prasowe Salony Agata

By nieco przełamać monokolorystyczny design, w centrum pomieszczenia można umieścić solidny, zachowany w skandynawskim lub klasycznym stylu stół.

Na przykład model Fredi, który wygodnie pomieści aż 8 osób. Naturalne, lite drewno, z którego został wykonany, nie tylko pięknie prezentuje się we wnętrzu, lecz także za sprawą procesu olejowania, który zabezpiecza materiał, posiada właściwości zmniejszające osadzanie się kurzu, co czyni je przyjaznym dla alergików.

Wokół niego ustawmy białe krzesła. W aranżacji zachowanej w kolorze matowej zieleni, naturalne, drewniane lub trzcinowe akcenty są zawsze mile widziane, nie tylko w formie krzeseł, lecz także w postaci półek czy doniczek. Plecionka może pojawić się również na stole jako podkładki pod zastawę.

Na nich połóżmy zielone talerze z czarnymi lub białymi akcentami, szklane, przezroczyste półmiski, szklanki w kolorze malachitowym oraz delikatnie miętowe wazony. Świetnym dodatkiem będą oczywiście wszystkie żywe akcenty – proste bazie lub delikatne gałązki barwinku.

Industrializm w stylu lat 70.

Ta aranżacja łączy w sobie nowoczesny industrializm oraz rozwiązania stylowych lat 70. Świetnie sprawdzi się tu designerski stół Venetti z drewnianym blatem oraz czarnymi, eleganckimi nogami. Jego wierzch pokryty jest dwoma warstwami oleju, które zabezpieczają oraz podkreślają naturalne piękno wykorzystanego materiału. Imponujący jest również jego rozmiar, ponieważ pomieści on aż 10 osób.

Aranżacja jadalni na Wielkanoc: industrializm w stylu lat 70. na zdj. stół Venetti, fot. mat. prasowe Salony Agata

W eklektycznej nieco jadalni nie może zabraknąć metalowych form, które można wprowadzić w postaci np. regału lub donicy. Całość przełamią pastelowe kolory – jasnoróżowe zasłony czy łososiowe krzesło umieszczone pośród innych szarych, czy czarnych. Sama aranżacja stołu również nieco złagodzi wyrazisty klimat.

Na surowym blacie można ułożyć czarne, połyskujące talerze, na nich szare, mniejsze. Do tego kremowe, delikatne serwety. Obok szklane, lekko przydymione kieliszki, białe świeczniki o geometrycznych kształtach i wysoki, szklany wazon o owalnej budowie. Stół ożywią żółte kwiaty, czy ozdobne, ceramiczne jajka w tym samym kolorze. Szaro-czarny design, przełamany żółcią pozwoli stworzyć unikatową, nowoczesną aranżację.

Nowoczesność w klasycznym wydaniu

W tegorocznych, wielkanocnych inspiracjach, eksperci Salonów Agata nie zapomnieli również o entuzjastach nowoczesnych wnętrz. Te na pozór proste aranże, robią zawsze ogromne wrażenie. W jadalni zachowanej we wspomnianym stylu doskonale będzie wyglądał masywny stół Monti z grubym, drewnianym blatem oraz obszernymi, czarnymi nogami w formie metalowej płozy, które mocno nawiązują do loftowej stylistyki.

Nowoczesna aranżacja jadalni na Wielkanoc w klasycznym wydaniu, na zdj. stół Monti, fot. mat. prasowe Salony Agata

Jego współczesny design wprowadzi do pomieszczenia wyjątkowo nowoczesny klimat. Model dobrze zaprezentuje się również w loftach czy wnętrzach industrialnych. Blat stołu wykonany jest z litego drewna, pokrytego olejem chroniącym przed uszkodzeniami. Dłuższe boki cięte są w charakterystyczne, nieregularne linie, które modelowi nadają lekko rustykalnego wyglądu. Przy stole Monti zorganizujesz zarówno śniadanie dla dużej, 10-osobowej rodziny, jak i przyjęcie dla wszystkich swoich przyjaciół - Natalia Nowak, ekspert ds. aranżacji wnętrz Salonów Agata.

Aranżacja samego stołu również będzie prosta, ale efektowna. Pod białymi talerzami i złotymi sztućcami, można położyć szare, okrągłe podkładki. Przy nich ustawić klasyczne, wysokie szklanki. Do tego białe lub przeźroczyste półmiski oraz wysokie, zachowane w tych samych kolorach wazony o kształcie walca. Uroku dodadzą wielkanocne figurki i jajka, a także intensywnie zielone rośliny.