Wielkanoc 2023 w stylu grandmillennial. To odpowiedź dla chłodnego minimalizmu, fot. mat. Westwing

Grandmillennial to nietuzinkowy styl, który powstał jako odpowiedź dla chłodnego minimalizmu. To przytulne przestrzenie pełne niewymuszonej radości, w których każdy czuje się jak u siebie. Za co można go publić? Przede wszystkim za przytulność i nostalgię, które stały się podstawą do wykreowania intrygujących aranżacji o nieco babcinym charakterze. Jego esencją są marszczenia, wzorzyste tekstylia, porcelana o oryginalnych wzorach i kształtach i motywy kwiatowe, wprowadzające tradycyjny sielski klimat. Zdaniem ekspertów z Westwing trudno o lepszy styl, jeśli mówimy o aranżacji stołu na Wielkanoc 2023.

Esencją grandmillennial są marszczenia, wzorzyste tekstylia, porcelana o oryginalnych wzor, fot. mat. Westwing

Głównym założeniem stylu grandmillennial jest połączenie nostalgii (dlatego bywa pieszczotliwie określany „granny chic”, czyli sznytem babci) z nowoczesnym wnętrzem dostosowanym do wymagań młodych osób. Dzięki temu udaje się osiągnąć ciekawą, niespotykaną paletę kolorów i osobistą, autentyczną aranżację pełną przykuwających wzrok elementów vintage.