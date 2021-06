Wielki Kraken w Dworze Artusa od Oskara Zięty

Prawie 15-metrowa rzeźba przedstawiająca mitycznego Krakena do końca listopada br. unosić się będzie nad głowami zwiedzających w Dworze Artusa. W odbiciu rzeźby znajdą się Wieki Piec, malowidła oraz historyczne modele okrętów z kolekcji Muzeum Gdańska. Instalację przygotował Oskar Zięta, znany na całym świecie designer.

„W głębi odbicia” to wystawa czasowa polegająca na interwencji współczesnych obiektów użytkowych w historyczne przestrzenie Dworu Artusa i Domu Uphagena. W dwóch oddziałach Muzeum Gdańska do 28 listopada widzowie będą mogli zobaczyć ponad 100 autorskich projektów Oskara Zięty w formie krzeseł, luster oraz innych obiektów, które stanęły obok historycznych eksponatów. Największą z realizacji jest rzeźba Krakena, którą będzie można zobaczyć w Wielkiej Hali Dworu Artusa.

- Kraken to mityczny postrach marynarzy. Nowoczesną rzeźbę, olbrzymi eksperyment, przygotowaliśmy tak, by korespondowała z wystrojem miejsca, ale i Gdańska. To w Dworze Artusa spotykali się kupcy i dyplomaci, to tu opowiadano sobie przeróżne historie o morskich potworach i to na Długim Targu znajduje się Fontanna Neptuna, którego syn Tryton był opiekunem morskiego potwora. Mam nadzieję, że tak przygotowana i przemyślana interwencja w historię dwóch ciekawych oddziałów Muzeum Gdańska, stanie się jedną z letnich atrakcji turystycznych Gdańska – mówił Oskar Zięta na konferencji prasowej w Dworze Artusa.

Muzealnicy przyznają, że wystawa czasowa „W głębi odbicia” przygotowana przez znanego na świcie projektanta budzi w zwiedzających Dwór Artusa i Dom Uphagena duże emocje.

- Muzealnicy są opiekunami miejsc historycznych, ale niekiedy decydują się na eksperymenty, zwłaszcza takie, które mają na celu wzbudzenie w widzu refleksji nad naszą przeszłością i przyszłością. Dlatego podjęliśmy współpracę z Panem doktorem Oskarem Ziętą, upatrując w kontraście - minionego z nowoczesnym wywołania w widzu zaciekawienia, refleksji i emocji. Wystawa czasowa to również oferta skierowana do gdańszczanek i gdańszczan, by ponownie, na nowo, odkrywali własne dziedzictwo i historię w nowym kontekście – mówiła dr Ewa Szymańska, zastępca dyrektora Muzeum Gdańska ds. merytorycznych.

Od czwartku do soboty w oddziale Muzeum Gdańska odbędą się trzy spotkania dla gdańszczan poświęcone najnowszej interwencji Oskara Zięty. Udział jest bezpłatny. Obowiązują limity. Informacje o terminach znajdują się w podanym linku.

Zwiedzanie wystawy czasowej

Z myślą o widzach, którzy chcą sami zwiedzić wystawę czasową w Domu Uphagena i Dworze Artusa, Muzeum Gdańska przygotowało specjalny bilet zniżkowy na zasadzie „dwa w cenie jednego”. Aby go otrzymać, wyłącznie w kasach oddziałów objętych wystawą czasową „W głębi odbicia”, należy odwiedzić stronę internetową Muzeum Gdańska i podczas zakupu biletu podać hasło wskazane w komunikacie poświęconym wystawie czasowej. Posiadacze Karty Mieszkańca mogą odwiedzić wystawę w ramach programu Gdańskiej Organizacji Turystycznej.

Wystawa czasowa zakończy się 28 listopada 2021 r.