Wielki powrót chromu w aranżacji wnętrz

Chromowane akcenty przeszły do lamusa? Otóż nie. Wyrazista chromowana lub błyszcząca srebrna lampa w nowoczesnym wnętrzu może dumnie lśnić klimatem lat 50. Mimo że to mosiądz od kilku lat święci triumfy i można znaleźć go w kuchni, łazience, a nawet w biurze, to właśnie chromowane akcenty powracają w wielkim stylu.

Chrom to jedno z najtrwalszych wykończeń, który sprawdzi się nawet na zewnątrz. Jego wielkim atutem jest też fakt, że doskonale odnajduje się w wielu stylach aranżacji wnętrz: od nowoczesnego, przez tradycyjny, aż po vintage. Chrom doskonale spełnia swoją rolę w postaci mebli, oświetlenia, ale też w detalach i dekoracjach.

Kluczem do wykorzystania chromu we wnętrzu jest zrównoważenie go z cieplejszymi tonami, aby nie było zbyt zimno lub sterylnie – zawsze będzie wyglądał dobrze z bielą i czernią, ale nie bójmy się zestawień z wciąż modnym szałwiowym i wszystkimi odcieniami szarości.