Wielkie otwarcie flagowej perfumerii Sephora w Polsce!

Flagowa perfumeria Sephora w Polsce, zlokalizowana w warszawskiej Westfield Arkadia w sobotę 5 września br. powita klientów w nowej odsłonie. Na odwiedzających czeka wiele nowości i niespodzianek dostępnych wyłącznie w tej perfumerii m.in. strefa barberska, strefa chilloutu, strefy partnerskich marek m.in. Origins, Fresh, a także nowe kolekcje zapachów premium.

Na blisko 600 mkw. powiększonej perfumerii Sephora Westfield Arkadia w nowej odsłonie, na wszystkich fanów piękna czeka moc atrakcji, dedykowane strefy tematyczne i asortyment kilkunastu tysięcy produktów światowych, a także polskich marek.

Skin Care Room, czyli zamknięta strefa dedykowana indywidulanym i spersonalizowanym konsultacjom pielęgnacyjnym, BarberShop marki Acqua di Parma oferujący serwis barberski dla panów, czy Strefa relaksu - Chillout Zone - miejsce, w który można wygodnie poczekać na konsultację popijając kawę lub wodę - to tylko niektóre z nowości czekających na odwiedzających!

We flagowej perfumerii pojawi się także pierwszy w Sephora w Polsce automat do samodzielnego odbierana zamówień Click & Collect.

Na odwiedzających czekać będzie również usytuowana tuż przed wejściem do Sephora, tropikalna wyspa marki makijażowej TARTE, która właśnie debiutuje w Polsce. Wraz z ekspertami piękna można będzie w niej odkryć i bezpiecznie przetestować kultowe produkty marki i zrobić sobie zabawne selfie.

To tylko niektóre z czekających atrakcji. Oprócz stref i wspaniałego asortymentu, Sephora przygotowała od 5 aż do 12 września moc ofert specjalnych i prezentów do zakupów. Na pierwszych 100 klientów czeka wyjątkowy prezent do zakupów: praktyczna torba Sephora z 3 miniaturami kosmetyków światowych marek, a na kolejnych 400 - prezent niespodzianka.