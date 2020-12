Wielofunkcyjna kolekcja: ciekawa nowość polskiej marki mebli biurowych

Kolekcja Demino to nowość marki Balma na 2021 rok. Wiele możliwości łączenia kolorów, wysokości i wymiarów blatów sprawia, że to bardzo uniwersalna propozycja.

REKLAMA

Oferta polskiego producenta mebli biurowych Balma poszerzyła się o rodzinę wysokich i niskich stołów Demino, o bardzo charakterystycznej linii masywnych nóg połączonych relingiem oraz uniwersalnym przeznaczeniu. Stoły są dostępne w dwóch wysokościach oraz w wielu wymiarach blatów. Dzięki temu stoły mają wiele zastosowań: od wielkiej sali konferencyjnej, po mały stolik do kameralnego spotkania. Duże blaty i bardzo stabilna konstrukcja oraz wiele możliwości łączenia kolorów, sprawiają, że system Demino to uniwersalna propozycja do każdej przestrzeni.