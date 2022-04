Wielofunkcyjna przestrzeń, dużo światła i jasne kolory. Tak pracuje multidyscyplinarne studio

Multidyscyplinarne studio Six N. Five stworzyło we współpracy z pracownią Isern Serra wielofunkcyjną przestrzeń biurową do pracy i spotkań w sercu największego miasta Katalonii, Barcelony.

REKLAMA

Multidyscyplinarne studio Six N. Five stworzyło wielofunkcyjną przestrzeń w sercu największego miasta Katalonii, Barcelony. Praca twórcza zawsze zaczyna się w głowie twórcy. Przekształca się z pomysłów w szkice, model 3D, a następnie końcowy efekt. Czasem jednak pozostaje na poziomie wizualizacji, wciągających w inny świat. Takie światy on-line, a ostatnio także światy off-line, tworzy studio Six N. Five.

— Projektem pilotażowym, w którym przekształciliśmy kreację cyfrową w rzeczywisty świat, był Six N. Five Objects — powiedział Ezequiel Pini, założyciel Six N. Five. Meble do siedzenia, stoły konferencyjne i ceramiczne wazony były pierwszym krokiem, ale rok 2022 przyniósł kolejne wyzwania. — Obecnie pracujemy nad dwoma projektami, w których eksperymentujemy z tworzeniem idealnych przestrzeni w prawdziwym życiu. Doświadczenie zdobyliśmy już w zeszłym roku, kiedy otworzyliśmy własną przestrzeń biurową w sercu Barcelony – dodaje Pini.

Przyjemne środowisko pracy

Wpadli na prosty pomysł, który przenieśli do rzeczywistości wraz z pracownią wnętrz Isern Serra. Dwupiętrowa przestrzeń ma wysokie sufity, duże przeszklenia, utrzymana jest w jasnej tonacji i wykorzystuje naturalne materiały. Pracownia zdecydowała się na wykorzystanie krzesła nr 30 firmy TON, a także różnych przedmiotów, które klient wykorzystuje w swoich cyfrowych projektach.

Jednak to nie tylko zwykłe biura, celem było stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni spotkań i inspiracji. — Zależało nam przede wszystkim na przyjemnym środowisku pracy. Spędzamy w nim dużo czasu każdego dnia, a dobre samopoczucie pomaga nam wykonywać dobrą pracę. Z wielkości przestrzeni uczyniliśmy przewagę tego miejsca, otworzyliśmy ją na innych inspirujących twórców. Lubię zapraszać utalentowanych ludzi na filiżankę dobrej kawy, jadalnia nagle zamieni się w salę spotkań, a wykład lub inne wydarzenie może odbyć się w przestrzeni, w której wystawialiśmy zaprojektowane przez nas obiekty – dodaje Ezeqiel Pini.

Six N. Five to barcelońskie studio założone przez argentyńskiego projektanta Ezeqiela Piniego. Oprócz współpracy z najbardziej renomowanymi markami i twórcami, tworzą eksperymentalne prace, aby uzasadnić CGI jako nowe medium artystycznej ekspresji.