Wiemy kto zaprojektuje nową wystawę czasową w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku

Firma TRIAS AVI zaprojektuje nową wystawę czasową w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku.

Konkurs na projekt koncepcyjny nowej wystawy czasowej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku pod tytułem „100 lat Polskiego Żeglarstwa” został rozstrzygnięty.

Zwycięską pracę nadesłała warszawska spółka TRIAS AVI, która w ciągu najbliższych tygodni opracuje projekt wykonawczy ekspozycji.

Efekty pracy nad projektem architektonicznym będzie można podziwiać już w połowie 2024 roku.

Okrągła rocznica

Przygotowanie wystawy związane jest z obchodzoną w 2024 roku, setną rocznicą powstania Polskiego Związku Żeglarskiego.

- Ekspozycja opowiadać będzie o historii polskiego żeglarstwa morskiego i śródlądowego. Poznamy ludzi, którzy w ciągu minionego wieku tworzyli dorobek żeglarski, zobaczymy osprzęt i wyposażenie ich jachtów, ubiory i przedmioty codziennego użytku. Nie zabraknie też praktycznej wiedzy żeglarskiej przekazywanej w przystępny sposób – mówi Radosław Paternoga, kurator wystawy z Działu Historii Wychowania Morskiego NMM.

Oryginalne podejście do tematu

Zaproponowana przez TRIAS AVI koncepcja wyróżnia się zrozumieniem i szacunkiem dla tematu wystawy, przy jednoczesnym dbaniu o atrakcyjną i uniwersalną formę.

Wykorzystane w scenografii kolory i kształty przywodzą na myśl wzburzone morze, co pomaga w stworzeniu spójnej i immersyjnej przestrzeni. Granat i biel dominują na posadzce, symbolizując spienione wody i głębiny morskie. Natomiast grafika na ścianach przypomina rozmyty horyzont i przywodzi na myśl nieskończoność oceanu. Ulokowane na środku białe, prostopadłościenne formy różnej wysokości to nie tylko estetyczne ekspozytory, ale również nawiązanie do spienionych fal.

Oprócz spełniania swojej podstawowej funkcji, same w sobie są spójną częścią scenografii, a osadzona na nich, dynamiczna, częściowo transparentna konstrukcja w kształcie kadłuba jachtu, symbolizuje przygodę żeglarską. To serce wystawy, łączące historię polskich rejsów z duchem żeglarskiej rywalizacji. W gablotach znajdą się modele jachtów i żaglowców.

Niezmiernie istotnym elementem ekspozycji jest oświetlenie, które zaplanowano tak, aby podkreślić znaczenie prezentowanych eksponatów i treści. Reflektory kierunkowe skoncentrowane na centralnej części wystawy pozwalają na skupienie uwagi na szczegółach. Natomiast oświetlenie wnętrz gablot tworzy delikatny klimat, podkreślając jednocześnie umieszczone na ścianach graficzne elementy wystawy. Nad modelami jachtów umieszczono lightboxy, tworzące wrażenie żeglowania na falach oceanu.

Wystawa, która zachwyci

Identyfikacja wizualna wystawy odnosi się bezpośrednio do żeglarstwa. Znaki graficzne i kroje pisma przypominają typografię używaną na prawdziwych jachtach, co nadaje wystawie autentyczności.

Nasza propozycja wystawy czasowej stanowi spójną i przemyślaną koncepcję, w której scenografia, wykorzystana kolorystyka, formy przestrzenne oraz identyfikacja wizualna nawiązują bezpośrednio do głównych tematów wystawy, czyli żeglarstwa i żywiołów z nim związanych – podkreśla Mateusz Morski, dyrektor kreatywny zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie koncepcji. – Projektując, skupiliśmy się na odpowiedniej prezentacji eksponatów oraz materiałów graficznych. Warto podkreślić, że wpisany w topografię sali układ przestrzenny zaprojektowanej ekspozycji sugeruje kierunek zwiedzania, ale uwzględnia także możliwość doświadczania każdej strefy niezależnie – dodaje Mateusz Morski.

Efekty pracy nad projektem architektonicznym będzie można podziwiać już w połowie 2024 roku, kiedy to zaplanowano otwarcie wystawy „100 lat Polskiego Żeglarstwa”. Partnerzy projektu: Polski Związek Żeglarski.

Organizacja wystawy „100 lat polskiego żeglarstwa” jest dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skład zespołu konkursowego: Maciej Bereś, Mateusz Morski, Klaudia Walaszek-Wieczorek

Oprawa graficzna: Ewelina Jałocha, Aleksandra Adamczyk