Wiktoria Lenart zaprojektowała stoły, które... koją nerwy

Liczne prostokąty, ostre rogi i krawędzie negatywnie wpływają na nasze samopoczucie – wprowadzają niepokój, są męczące dla mózgu i zaburzają swobodny przepływ energii. Marka Ragaba oraz Wiktoria Lenart, projektantka wzornictwa przemysłowego, mówią temu dość i prezentują stoły, które do wnętrz wprowadzają harmonię.

Właśnie ten sprzeciw był impulsem do stworzenia nowej linii stołów – Cells – które swoim subtelnym designem zachwycą każdego miłośnika urządzania wnętrz oraz sprawią, że poczuje on wewnętrzy spokój. - Stoły te zostały zaprojektowane dla wszystkich, którzy oprócz patrzenia na produkt chcą także go doświadczać i odczuwać. Jeśli ktoś zakocha się w tej formie, to na pewno znajdzie wersję dla siebie i swojego wnętrza - mówi Wiktoria Lenart, projektantka odpowiedzialna za proces projektowy na zlecenie firmy Ragaba.

Dlaczego takie kształty?

Nasze wnętrza oraz ich wyposażenie są oparte na prostych liniach, kątach i osiach symetrii. Jednak takie otoczenie jest dla człowieka nienaturalne, a ostre kształty wprowadzają do przestrzeni niepokój. Intuicyjnie szukamy ciepła, delikatnych tekstur i kształtów. Naturalne, lekko płynące kształty koją i dają poczucie harmonii we wnętrzu. Kąty proste są męczące dla naszego mózgu, natomiast kształty inspirowane naturą pozwalają mu odpocząć i zrelaksować się.

- Inspiracji do projektu było kilka, ale tą dominującą są miękkie, bioniczne kształty np. form komórek krwi w naszych ciałach. Trudne doświadczenia czasu pandemii sprawiły, że część z nas na nowo spojrzała na swoje domy. Weryfikowaliśmy, czy dobrze się w nich czujemy albo co możemy w nich poprawić, żeby i nasze samopoczucie na tym skorzystało. A zaokrąglone kształty i linie są dużo bardziej przyjazne w odczuwaniu przez człowieka, są dla nas naturalne – mówi projektantka.

Szeroka gama modeli

Stoły Cells są inspirowane naturą, jej ogromną różnorodnością i zmiennością zachodzących w niej procesów. Dlatego ich wyróżnikiem są nieregularne kształty oraz różnorodność barw i modeli. Tak jak grupa krwi definiuje pewne predyspozycje i potrzeby człowieka, tak stoły Cells pozwalają zdefiniować charakter wnętrza.

Producent oferuje trzy wersje blatów stołów – o kształcie w obrębie kwadratu, prostokąta oraz nieregularnym, przeznaczone dla 6-8 osób. Blaty można dowolnie zestawiać z wysokościami nóg, tworząc tym samym odpowiedni do naszego wnętrza typ stołu lub ławy kawowej.

Taka możliwość personalizacji sprawia, że stoły Cells znajdą zastosowanie zarówno w salonie, jadalni czy domowym biurze. Doskonale sprawdzą się jako efektowna lada barowa, wyspa kuchenna, wygodny stół jadalny, elegancki stół konferencyjny czy intrygujący stolik kawowy.

Kolor wpisany w DNA

- Od początku istnienia marki Ragaba jej motywem przewodnim jest kolor i jego wpływ na umysł, ciało i emocje. Tym razem, w przypadku stołów Cells, kolory mają wzmacniać przekaz płynący z kształtów, wprowadzać do wnętrza harmonię i ciepło – mówi Justyna Bielawska, założycielka marki RAGABA.