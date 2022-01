Willa Wincent. Designerska perełka Gdyni przedstawia kolejne piętro

Okrzyknięta najlepiej zaprojektowanym wnętrzem w Gdyni Willa Wincent otwiera kolejne piętro. Znajduje się w nim bar W33, stylowa sala śniadaniowa oraz kameralna salka konferencyjna, która może służyć jako przestrzeń coworkingowa.

- Sala śniadaniowa i strefa barowa powstały jako naturalne uzupełnienie oferty Willi Wincent. Od początku zdawaliśmy sobie sprawę, że sama funkcja noclegowa to zdecydowanie za mało. Mając na uwadze różne metraże pokoi/apartamentów zależało nam na tym, by wszyscy goście willi czuli się komfortowo. Naszym zamiarem było stworzenie dodatkowych możliwości spędzania czasu. Wieczorny drink ze znajomymi w deszczowy wieczór, szybkie spotkanie biznesowe przy kawie czy praca w innym otoczeniu niż pokój - to między innymi te sytuacje, dla których powstały nowe przestrzenie – mówi Maciej Ryniewicz, architekt i projektant, założyciel pracowni Akurat odpowiedzialnej za wystrój Willi Wincent.

- Goście z Polski i zagranicy pokochali willę Wincent, teraz chcemy otworzyć się na lokalsów. Zależy nam, aby willa stała się miejscem spotkań także dla Gdynian i Gdynianek. Oferujemy to serwując pyszne, szybkie śniadania o poranku lub zapraszając na wieczornego drinka – mówi Kamila Kwiatoń, managerka Willi Wincent.

W33 to nazwa nowej przestrzeni barowej specjalizującej się w wysokiej jakości koktajlach. Nazwa pochodzi od adresu willi – ulicy Wincentego Pola 33. Czynne codziennie od 18:00 do ostatniego gościa miejsce nawiązuje do wnętrz barów typu speak-easy oraz ekskluzywnych transatlantyków. Całość dopełnia kaflowy kominek, który działa wyciszająco na gości udających się na drinka przed snem. Od dnia otwarcia W33 jest również wynajmowany na prywatne spotkania, liczące do 40 osób.

- Mówiąc o języku form i materiałów, jest on bezpośrednim rozwinięciem pierwotnych założeń projektowych. Mamy więc bardzo jasną salę śniadaniową, która bezpośrednio nawiązuje do wystroju dolnych kondygnacji Willi. Z kolei sala barowa, podobnie jak wnętrza najwyższej kondygnacji, jest ciemniejsza, bardziej dojrzała i nastrojowa – tłumaczy architekt.

W przygotowaniu jest również ogród Willi Wincent, gdzie pojawi się przestrzeń do jedzenia na dworzu, sztuka, zieleń oraz miejsce zabaw dla najmłodszych. W planach jest również kawiarnia na dachu z widokiem na morze.