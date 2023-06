Wise Habit otworzył multibrandowy showroom z designem w Warszawie

Wise Habit, grupa która zarządza markami, świadczy usługi w zakresie designu oraz rozwoju projektowania otworzyła w Warszawie przy ul. Żelaznej multibrandowy showroom.

REKLAMA

Wise Habit Concept Store to multibrandowy showroom z markami własnymi - TRE Product oraz marką Mudia uzupełniony o inne produkty brandów azjatyckich i skandynawskich.

Nowy showroom Wise Habit ma być też platformą a spotkań, dyskusji i warsztatów, a jednocześnie przestrzenią do pracy dla architektów.

„We stand for design” - mówią założyciele Wise Habit - Marcelina Plichta - Wabnik i Michał Kiciński. „Projektujemy świat w taki sposób by był świadomy i zrównoważony. Bo wierzymy, że bez dobrego designu nie ma zrównoważonego rozwoju” - dodają.

Multibrandowy showroom pod znakiem designu i zrównoważonego rozwoju

Wise Habit Concept Store to multibrandowy showroom z markami własnymi - TRE Product oraz marką Mudia uzupełniony o inne mądre produkty brandów azjatyckich i skandynawskich. Wszystkie afirmują wartości WH: Design, sustanabiliity i awarnes.

Po to by wszelkie propozycje "zakupowe" oferowane odbiorcom były dobre, mądre i przyjazne - wspierały użytkownika produktów i nie działały ze szkodą dla planety, człowieka. Wise Habit to platforma spotkań, dyskusji i warsztatów, jednocześnie przestrzeń do pracy dla architektów.

Wise Habit to złożony projekt w całości skupiony wokół wartości, w które wierzymy. W portfolio mamy marki własne, takie jak Tre Product i Mudita, będące najlepszym przykładem tego jak rozumiemy proces świadomego tworzenia produktów - mówi współzałożycielka projektu - Marcelina Plichta - Wabnik.

Warto promować dobry design

Dyrektorem kreatywnym Wise Habit został Pini Leibovich, który jest odpowiedzialny za marki takie jak Tre, Mudita, Wise Habit oraz nowy projekt Micin. Bogate doświadczenie i umiejętności w dziedzinie tworzenia innowacyjnych konceptów, również w kontekście budowania świadomości społecznej ma pomóc firmie w realizacji ambitnych celów.

- Nasza działalność jest dla ludzi i to nie jest frazes. Mamy pewne obowiązki wobec świata i chcemy je zamknąć w naszych produktach. Opieramy się na szczerości i prostocie projektów, więc można nas zrozumieć na całym świecie. Nasza produkty są inne – nie w sposób artystyczny, ale wyróżniające się sposobem myślenia o procesie projektowania, sprzedaży, materiałach. Jednocześnie są uniwersalne i nie trzeba zmieniać dla nich wnętrza – naturalnie łączą się z innymi sprzętami - mówi Pini Leibovich.