Właśnie otwarto Krakowskie Centrum Edukacji Klimatycznej

14 lutego br., przy ul. Wielopole 17a prezydent Jacek Majchrowski zainaugurował działalność Krakowskiego Centrum Edukacji Klimatycznej. Nowe miejsce na mapie Krakowa ma na celu zwiększyć świadomość klimatyczną krakowian.

Krakowskie Centrum Edukacji Klimatycznej powstało z inicjatywy mieszkańców, którzy w 2021 r. wzięli udział w Krakowskim Panelu Klimatycznym i przegłosowali jako jeden z 32 rekomendacji pomysł powstania centrum, które będzie pokazywać rozwiązania proklimatyczne, wspierać mieszkańców w działaniach dla klimatu na co dzień. Postanowiliśmy nie tworzyć nowej przestrzeni, która może i byłaby piękna i wzbudzała zachwyt, ale zdecydowaliśmy się wykorzystać istniejącą, starą kamienicę, należącą do Urzędu Miasta Krakowa. Tym samym ograniczyliśmy negatywny wpływ na środowisko i zminimalizowaliśmy powstanie śladu węglowego, co jest korzystne dla klimatu – zaznacza prezydent Jacek Majchrowski.