Włoska kuchnia i klimat gotyckich świątyń. Lokal w Łodzi spod kreski LSD.Studio

Włoskie sacrum – tak określić można estetykę panującą w lokalach należących do sieci pizzerii Tutti Santi. Za opracowanie koncepcji wystroju wnętrz, a także projektu wykonawczego dla wszystkich lokali, odpowiada pracownia LSD.Studio. Najnowsza restauracja pod szyldem Tutti Santi rozpoczęła działalność w jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w Łodzi.

Obrazy z wizerunkami świętych, a przede wszystkim tradycyjny wystrój nawiązujący do klimatu wnętrz sakralnych gotyckich świątyń – takie elementy urządzenia wnętrza łączą wszystkie lokale należące do sieci pizzerii Tutti Santi. Opracowaniem szczegółowej koncepcji estetycznej i projektu wykonawczego wnętrz, z uwzględnieniem wszystkich detali zdobniczych, zajęli się projektanci z LSD.Studio - specjalizującego się w tworzeniu architektury wnętrz lokali gastronomicznych, sklepów czy biur.

– Poza włoskimi produktami kulinarnymi najwyższej jakości przygotowanymi przez kucharzy z Italii, trzeba dziś gościom zaproponować niepowtarzalne, klimatyczne wnętrze, gdzie zostaną na dłużej i wrócą po kolejną pizzę czy inne oferowane w karcie dania – mówi Agnieszka Gawron , współwłaścicielka i założycielka, a jednocześnie dyrektor kreatywny LSD.Studio.

Oprócz najbardziej charakterystycznego, a jednocześnie mogącego budzić kontrowersje elementu wystroju, jakim są wizerunki świętych wykonane przez współpracującego z LSD.Studio artystę metodą tradycyjnego fresku, niepowtarzalny klimat wnętrzu restauracji nadają witraże, podwieszane sufity, meble czy detale metaloplastyczne (np. parawany eksponujące włoskie produkty, jednocześnie dające siedzącym przy nich osobom intymność). Wszystko, co widać w restauracjach Tutti Santi to rezultat koncepcyjnej pracy projektantów LSD.Studio.

- Nawiązanie do gotyckiego, sakralnego klimatu Włoch, zgodnie z wizją Inwestora, to główny czynnik budujący nastrój każdego lokalu sieci Tutti Santi. Każdy klient będzie mógł tam także poczuć się intymnie i w zaciszu spędzić czas, delektując się daniami opartymi na tradycyjnej włoskiej recepturze – opisuje cały pomysł i jego wykonanie Agnieszka Gawron. Jak wskazuje, pracując nad tą przestrzenią, jej zespół podzielił salę konsumpcyjną na strefy otwarte i bardziej kameralne, ale też otwarte, do wspólnego biesiadowania dla całej rodziny czy grupy znajomych, tak, żeby każdy mógł znaleźć tam miejsce dla siebie.