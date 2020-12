Wnętrza 2021. W nowym roku design będzie inspirowany kolorami ziemi

Prognoz związanych z trendami wnętrzarskimi, które będą w 2021 roku dominujące, jest kilka. Wszystkie mają jednak wspólny mianownik. Rok 2021 będzie czerpał z kolorów, materiałów i kształtów, które daje nam natura.

Aldona Mioduszewska, dyrektor marketingu w Galerii Wnętrz Domar, podpowiada, jakie rozwiązania będą najmodniejsze w nadchodzącym roku i jak zmieni się branża wnętrzarska w nadchodzących miesiącach.

Trend nr 1 – beżowy total look

– Beż obecny będzie we wnętrzach we wszystkich swoich odmianach kolorystycznych. Rok 2021 pokocha zarówno chłodny odcień beżu, jak i kolor kawy z mlekiem, karmelu, cynamonu oraz beż z akcentem rudości. Kolory te będą dominowały zarówno na ścianach i podłogach, ale również jako meble oraz wszelkiego rodzaju elementy wyposażenia i dekoracje, wśród których wymienić możemy ręcznie robioną ceramikę z gliny lub kamionki, a także suszone kwiaty czy wiklinowe kosze – mówi Aldona Mioduszewska, dyrektor marketingu w Galerii Wnętrz Domar.

Wbrew pozorom beż nie musi kojarzyć się tylko z ciepłem wnętrz stylizowanych naturalnymi elementami, lecz świetnie sprawdzi się w połączeniu z dominującym w stylu glam złotem. Jest to bardzo elegancki duet, który umożliwia stworzenie wyjątkowej aranżacji.

Trend nr 2 – rozkwit boho

Styl boho wkraczał powoli na salony przez ostatnie lata. Chętnie korzystaliśmy z akcentów w balijskim klimacie, dekorując nimi swoje wnętrza. W poprzednich sezonach mieliśmy także do czynienia z aranżacjami w stylu wabi sabi czy scandi boho, są to style pokrewne boho, np. wabi sabi wyróżnia się meblami z odzyskanego drewna natomiast scandi boho to styl łączący prostotę mebli skandynawskich z barwnymi dodatkami i naturalnymi materiałami.

– Boho to styl, który podbił nowoczesne wnętrza. Czerpie inspiracje z natury, dalekich podróży i kolorów ziemi. Jedną z najważniejszych cech tego stylu jest indywidualność, którą można pokazać w dodatkach –dekoracje, pamiątki z wojaży, plakaty, obrazy czy ramki. Boho podkreśla to, kim jesteśmy, jak pracujemy, jak odpoczywamy i co nas fascynuje. Jest jak tęsknota za wakacjami, których w tym roku wyjątkowo nam brakowało. Dzięki stylowi boho możemy sprawić, że nasze mieszkanie w centrum miasta stanie się niczym azyl na odległych wyspach – dodaje Aldona Mioduszewska z Galerii Wnętrz Domar.

Trend nr 3 – bądź eko

Życie w zgodzie z naturą i dbałość o środowisko to silny trend, który przekłada się także na wygląd wnętrz, w których mieszkamy. Ekologiczne domy są pełne roślin oraz naturalnych materiałów, czyli drewna, lnu, wikliny czy plecionki. Ich mieszkańcy ograniczają plastik oraz konsumpcjonizm, dekorując wnętrza własnoręcznie robionymi makramami lub meblami z odzysku.

– Styl eko jest pełen elementów, które są charakterystyczne dla stylu boho. Takie wnętrza lubią kolory i produkty ziemi, czyli beż oraz zieleń, a także drewniane czy rattanowe meble – dodaje Aldona Mioduszewska.

Trend nr 4 – prawdziwy vintage