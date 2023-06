Wnętrza biurowca Dobis z europejską nagrodą. Zaglądamy do środka!

Polska pracownia architektoniczna Viva Design została laureatem nagrody European Property Awards za projekt wnętrz biurowca firmy Dobis. Zaglądamy do środka nagradzanego biura!

Polska pracownia architektoniczna Viva Design została laureatem prestiżowej nagrody European Property Awards za projekt wnętrz biurowca firmy Dobis.

Motywem przewodnim koncepcji miał być brązowy papier.

W projekcie pojawiły się brązy, ziemista umbra, złocista ochra, ciepła terakota i odcienie wypłowiałego od słońca i wody drewna.

Dobis. Rodzinna firma z blisko trzydziestoletnim doświadczeniem. Tu, w Trzcianie, niedaleko Rzeszowa, produkuje się papierowe opakowania żywności. Ekologiczne torby są estetyczne, trwałe, no i co najważniejsze przyjazne dla środowiska.

Firma się rozwija, potrzebne nowoczesne biuro

W dobie kryzysu związanego z pandemią, firma Dobis paradoksalnie bardzo się rozwinęła. Właściciele rozszerzyli produkcję powiększając park maszynowy, a do starej części budynku dobudowali nową. Miały się w niej znaleźć reprezentacyjna recepcja, biura zarządu, pokoje wypoczynkowe dla pracowników z miejscami socjalnymi.

Był tylko jeden problem – komu powierzyć projekt. Wybór padł na Viva Design. Biuro architektoniczne z Rzeszowa z pewnością zna się na rzeczy, w końcu posiadają już na swoim koncie dwie prestiżowe nagrody - A’Design Award 2019 i German Design Award 2020 – pomyśleli właściciele, a że kilka lat temu sprawdzili się projektując wnętrza ich prywatnego domu, postanowili zaufać im kolejny raz.

Biura firmy Dobis. Projekt: Viva Design. Fot. Marcin Steciak

Już na pierwszym spotkaniu zapytałam prezesa czy da nam wolna rękę i pozwoli w stu procentach zrealizować pomysły, które chodziły nam po głowie. Zgodził się bez wahania – mówi Barbara Kułak-Steciak, dyrektor kreatywna Viva Design.

Motyw przewodni - brązowy papier

Motywem przewodnim koncepcji miał być brązowy papier. No ale, żeby mógł w pełni zainspirować do dalszych działań trzeba było bliżej mu się przyjrzeć i poznać proces powstawania papierowych opakowań. Na hali produkcyjnej leżały ogromne bale ekologicznego surowca. Inspirowało wszystko – kolor, struktura, nawet zapach.

Barbara z wykształcenia jest artystą plastykiem, jeszcze ze studiów pamięta zajęcia z technologii papieru – postanowiła sięgnąć więc do korzeni. Zbierała informacje o tym jak i z czego powstaje, jak wygląda w stanie surowym, a jak po obróbce, robiła zdjęcia ogromnym zwojom, żeby przyjrzeć się jak prezentują się w przekroju. Wszystko miało znaczenie.

Biura firmy Dobis. Projekt: Viva Design. Fot. Marcin Steciak

Kolorystyka wnętrz pod znakiem ekologii

Najważniejszy na pierwszym etapie okazał się kolor. Firma mocno stawia na ekologię – pomyśleli projektanci – baza powinna więc być w odcieniach ziemi.



We wstępnych szkicach pojawiły się brązy, ziemista umbra, złocista ochra, ciepła terakota i odcienie wypłowiałego od słońca i wody drewna.

Natura jest bardzo ważna dla klientów – opowiada Barbara. – Chcieli też, żeby wnętrza były eleganckie, ale proste, funkcjonalne, najlepiej z elementami skandynawskiego designu.

Projektantom udało się nawet nakłonić prezesa do zmiany logo firmy na bardziej uproszczone, jednolite kolorystycznie, a najlepiej czarne. Bo czerń to kolejny kolor, który pojawił się w projekcie – tym razem z inspiracji drukiem. Prasy drukarskie, czcionki, farba introligatorska – to następny ciekawy trop, na który wpadli architekci.

Biura firmy Dobis. Projekt: Viva Design. Fot. Marcin Steciak

Naturalne materiały w projekcie

Skoro kolory zostały zaakceptowane, wypadało jeszcze przyjrzeć się materiałom. Najbardziej odpowiednie wydały się te naturalne – tkaniny ze splotem (len, bawełna), szlachetne drewno, sklejka (strukturą przypomina przekrój papierowych rolek), kamień, który nierówną fakturą nawiązuje do czerpanego papieru.

Skoro jest baza reszta pójdzie jak z płatka. Tak też się stało. Powstały wysmakowane, spójne pod każdym względem i precyzyjnie dopracowane aranżacje.

Biura firmy Dobis. Projekt: Viva Design. Fot. Marcin Steciak

Ściany z zielenią w holu

Do części recepcyjnej prowadzi długi hol. Po jednej stronie na ścianach betonowe ryflowane płyty nawiązujące do gofrowanej tektury, po drugiej leśna bajkowa kraina w postaci muralu inspirowanego naturą (pomysł inwestora). Za wejściowymi drzwiami recepcja, którą projektanci zdecydowali się przenieść z pierwszego piętra poziom niżej, żeby pełniła honory reprezentacyjne.

Uwagę zwraca zwłaszcza ściana z zielenią – jak mówią projektanci inspiracją okazały się… warzywa, które kupujemy i wrzucamy do papierowych toreb. Stabilizowane rośliny nasączone specjalnym płynem zostały zahibernowane, tak żeby nie wymagały podlewania a efektownie się prezentowały.

Biura firmy Dobis. Projekt: Viva Design. Fot. Marcin Steciak

Pracownicy mają widok na zieleń

Nad recepcją znajdują się gabinety dyrektorów i zarządu oraz sale konferencyjne.

Wcześniej była tu otwarta przestrzeń, którą postanowiliśmy zamknąć przeszkleniem – wyjaśnia Barbara Steciak. – Teraz pracownicy mają widok na zieleń, która uspokaja i przy okazji pięknie wygląda. Atrium oświetlają efektowne lampy z papieru nawiązujące do japońskich lampionów – dają ciepłe, kameralne światło, które tworzy przyjazną atmosferę.

Materiały w tej części zostały dobrane w oparciu o produkty firmy – struktura płytek na podłodze imituje papier czerpany, kształty drzwi nawiązują do papierowych toreb z uchwytami, delikatnie ryflowane elementy na ścianach i terakotowe sofy o miękkich liniach do tektury falistej.

Klatka schodowa prowadząca na górę również przypomina torbę na zakupy – ściany imitują jej wnętrze. T

rochę inaczej wygląda ciąg komunikacyjny

w starej części budynku – tu na ściany przy schodach projektanci zaproponowali biało-czarne murale obrazujące proces produkcji. Czerń pojawia się także w łazienkach. Listwy w tym kolorze obejmują lustra i kojarzą się z załamaniami na torebkach papierowych, jeszcze przed złożeniem, zanim zejdą z taśm produkcyjnych.

Pokoje dla zarządu

Właścicielom najbardziej zależało na tym, żeby mogli w nich komfortowo pracować, ale też odpoczywać. W gabinecie szefa stanęło obowiązkowo ogromne biurko w ciemnym fornirze (nawiązuje do okładziny przy wejściu).

Ścianę w tle dekoruje niebieska tapeta (ulubiony kolor prezesa) w atrakcyjne przecierki. Podłogę ociepla miękka wykładzina przypominająca strukturę papieru. Żeby spotkania z kontrahentami mogły przebiegać w mniej formalnej, ale komfortowej atmosferze zaprojektowano strefę jak w prywatnym salonie – ze stolikiem i wygodnymi fotelami tapicerowanymi tkaniną z naturalnym splotem.

Podobne pojawiają się w gabinecie żony właściciela, który jest bardziej kobiecy, cieplejszy, w odcieniach beżów i zieleni pojawiającej się w postaci roślinnych motywów na ścianach. Za szklaną, rozsuwaną ścianą z lamelami – pokój do odpoczynku połączony z kuchnią.

Ciekawym rozwiązaniem jest duże tapicerowane siedzisko w holu, tuż obok gabinetów prezesów. Powstało w miejscu, gdzie stara część łączy się z nową.

Architekci zastanawiali się jak je wypełnić i wpadli na pomysł strefy relaksacyjnej, gdzie każdy może przyjść, usiąść, porozmawiać przez telefon (tapicerka gwarantuje wygodę, ale też fantastycznie wygłusza). Taka nachylona pod kątem pikowana ściana w terakotowym obiciu, naprawdę robi wrażenie. Jest nieco cofnięta do wnęki wyłożonej drewnem, a flankują ją lampki dające kameralne światło.

Realizacja: Viva Design, https://www.viva-design.pl/

Fot. Marcin Steciak