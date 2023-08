Wnętrza Golden Tulip Międzyzdroje Residence w nowej odsłonie. Zaglądamy do środka!

Wnętrza hotelu Golden Tulip Międzyzdroje Residence przeszły metamorfozę. Zmiany objęły recepcję, lobby, restaurację i bar. Za projektem stoją R-Design i BOMA Architektura.

REKLAMA

Golden Tulip Międzyzdroje Residence przeszedł modernizację wnętrz.

Projekt miał za zadanie zmianę układu funkcjonalno-przestrzennego w recepcji, lobby hotelowym, restauracji i barze.

Projekt powstał przy współpracy pracowni R-Design i BOMA Architektura.

Modernizacja wnętrz Golden Tulip Międzyzdroje Residence nadała jego wnętrzom zupełnie nowego charakteru. Głównym celem było stworzenie nowoczesnej, funkcjonalnej i komfortowej przestrzeni wpisującej się w DNA marki. Projekt przygotowany na zlecenie inwestora - Polskiego Holdingu Hotelowego, powstał przy współpracy pracowni R-Design i BOMA Architektura. Za jego realizację odpowiedzialna była firma Serwis Andrzej Łęgowski, zajmująca się od wielu lat modernizacjami powierzchni w hotelach turystycznych.

Wnętrza Golden Tulip Międzyzdroje Residence w nowej odsłonie: lobby, fot. mat. prasowe

Golden Tulip Międzyzdroje Residence, zlokalizowany na terenie Wolińskiego Parku Narodowego, w bezpośrednim sąsiedztwie plaży, oferuje gościom 110 apartamentów, strefę SPA z basenem, bar oraz restaurację serwującą tradycyjne dania polskiej kuchni. Inwestor, chcąc zoptymalizować sposób wykorzystania hotelowej przestrzeni, zdecydował się na nadanie jej zupełnie nowego oblicza.

Modernizacja Restauracji Golden Tulip Międzyzdroje Residence to tylko część wszystkich naszych projektów. Jesteśmy na rynku już 10 lat i od zawsze komfort wypoczynku gości był dla nas najważniejszy, dlatego chcemy się rozwijać i udoskonalać nasze wnętrza. Międzyzdroje to jedna z najbardziej popularnych nadmorskich miejscowości, dlatego zachęcamy wszystkich do wypoczynku w naszym obiekcie - zaznacza Anna Rychłowska, Z-ca Dyrektora Golden Tulip Międzyzdroje Residence.

Projekt miał za zadanie zmianę układu funkcjonalno-przestrzennego w recepcji, lobby hotelowym, restauracji i barze. Przeniesienie baru do lobby uczyniło to miejsce bardziej dostępnym i zapewniło gościom łatwiejszy dostęp do napojów i przekąsek w czasie spotkań towarzyskich lub podczas oczekiwania na zameldowanie. W miejscu, gdzie wcześniej znajdował się bar, znalazły się teraz przytulne stoliki restauracyjne, tworzące bardziej kameralne i intymne miejsce do spożywania posiłków.

Kolorystyka wnętrz, nawiązująca do marki Golden Tulip, odzwierciedla charakterystyczny styl i elegancję – mówi Marcin Runowiecki z pracowni R-Design. Ciepłe odcienie bieli symbolizują czystość i nowoczesność, granat dodaje głębi i luksusu, podczas gdy żółty wnosi energię i radość. Kombinacja tych kolorów tworzy harmonijną atmosferę, która sprzyja relaksowi i wypoczynkowi. Pojawiły się również motywy roślinne utrzymane w klimacie boho. Grafiki z roślinnymi wzorami doskonale współgrają z kolorami, wprowadzając do przestrzeni nutkę dzikości.

Z koncepcją całego projektu znakomicie współgrają również podłogi w kolorze naturalnego dębu. W nowej aranżacji pojawiły się również rattanowe lampy, będące dodatkowym elementem, który nawiązuje do nadmorskiego charakteru wnętrz. Wszystko to sprawia, że są one teraz bardziej atrakcyjne dla gości, którzy chcą się oderwać od miejskiego zgiełku i wypocząć w harmonii z naturą.

Wykonanie zabudowy meblowej główny wykonawca powierzył warszawskiej spółce Trust Us, specjalizującej się w wykańczaniu wnętrz obiektów komercyjnych.