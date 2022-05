Wnętrza kliniki niczym galeria sztuki. Niezwykły projekt pracowni Pulva

Wnętrza kliniki ProfMedica w Poznaniu zaprojektowała pracownia Pulva. Zamiast typowej dla podobnych gmachów sterylnej utylitarności, wokół znajdujemy komfortową i zachwycająco spójną wizualnie przestrzeń ze sztuką w centrum uwagi.

Pacjentów poznańskiej kliniki ProfMedica wita wysokie na trzy piętra atrium, w nim – spektakularna, pełna dynamizmu kompozycja rzeźbiarska.

Wyjątkowe wnętrza, w których troska o dobrostan człowieka zyskuje holistyczne ujęcie, są dziełem pracowni architektury wnętrz Pulva.

Na ponad 600 mkw. powstał szereg specjalistycznych gabinetów z niezbędną infrastrukturą, przytulne strefy dla oczekujących pacjentów oraz wygodne przestrzenie socjalne dla zespołu kliniki.

Istotne role w projekcie odegrało także dwoje artystów: Tomasz Górnicki i Katarzyna Zygadlewicz.

ProfMedica to specjalistyczna klinika zajmująca się przede wszystkim kompleksową diagnostyką i leczeniem schorzeń serca, naczyń oraz układu nerwowego. Z placówką związanych jest ponad 70 lekarzy różnych specjalizacji. Aby stworzyć im warunki do pracy na najwyższym europejskim poziomie, twórca placówki – prof. Robert Juszkat – zdecydował o wzniesieniu przy ul. Drużbickiego w Poznaniu nowej siedziby. Właśnie tu dziś gościmy.

Wyjątkowe wnętrza

Zewnętrznymi gabarytami budynek autorstwa pracowni KM rubaszkiewicz ARCHITEKCI zwraca uwagę kubiczną bryłą, czernią ścian i całkowicie przeszkloną elewacją frontową. Prawdziwe zaskoczenia czekają jednak we wnętrzach, wykreowanych przez Adama Pulwickiego z zespołem jego pracowni Pulva – Aleksandrą Jung, Kaią Korpą, Julią Solomakhą i Sandrą Wawrzyn.

Co niespotykane w tego typu projektach, życzeniem inwestora było nie zmaksymalizowanie powierzchni użytkowej, a uzyskanie wyjątkowego efektu wizualnego. Ten cel został w pełni zrealizowany. Już od wejścia czujemy zadziwiająco wielką skalę gmachu.

Trzy piętra budynku przecina bowiem wewnętrzne atrium, wokół którego został rozplanowany układ funkcjonalny. Na ponad 600 mkw. powstał szereg specjalistycznych gabinetów z niezbędną infrastrukturą, przytulne strefy dla oczekujących pacjentów oraz wygodne przestrzenie socjalne dla zespołu kliniki.

Holistyczne projektowanie

– Naszym nadrzędnym założeniem było uzyskanie wrażenia wizualnej spójności oraz komfortu, a więc wartości odległych od standardowych rozwiązań i nieprzyjaznej sterylności, z jaką kojarzymy obiekty ochrony zdrowia – podkreśla Adam Pulwicki. – Od początku rozmów z inwestorem zgodnie stawialiśmy na wystudiowany minimalizm, staranne rozwiązanie oświetlenia oraz wprowadzenie sztuki jako kluczowego elementu nadającego tej przestrzeni wyrazisty charakter – dodaje.

Wysoka na trzy kondygnacje ściana za ladą recepcyjną. fot. Joel Hauck, Pulva

Wszystkie wymienione tu wątki splatają się w zjawiskowej, wysokiej na trzy kondygnacje ścianie za ladą recepcyjną. Powstała tu spektakularna forma rzeźbiarska, w której znakomity artysta Tomasz Górnicki zinterpretował formy znalezione w skalistym krajobrazie. Pełną dynamizmu tektonikę brył za dnia podkreślają promienie słoneczne wpadające przez świetlik dachowy, po zmroku z kolei – światło sączące się ze szczelin kompozycji. Częścią założenia stał się także sam kontuar, co dodatkowo podkreśla monumentalny charakter tej realizacji.

Kojąca równowaga

– Skoro główna ściana atrium stanowi centralny punkt projektu, pozostałe elementy przestrzeni zawierają w sobie minimalną ilość komunikatów i bodźców – mówi Adam Pulwicki. Istotne, wyselekcjonowane materiały i tekstury utrzymane są w ciepłej, stonowanej gamie kolorów ziemi. Ale jednocześnie wnętrza kliniki mają bardzo dopracowany detal. Wiele elementów zostało w czytelny sposób zaprojektowanych na wymiar.

Ściany na parterze wraz z bezościeżnicowymi drzwiami do gabinetów zostały w całości obłożone spiekami, co ujednoliciło powierzchnie i podkreśliło wyrafinowany charakter projektu. Ważnym uzupełnieniem stref poczekalni stały się obrazy świetnej malarki Katarzyny Zygadlewicz, które wzbogacają przestrzeń o akcenty intensywniejszych barw i przykuwają spojrzenia rysunkiem, walorem, fakturą.

Przemyślane zestawienie kolorów i materiałów wykończeniowych dodatkowo podkreślone zostało starannie rozplanowanym światłem. Ta ogromna dbałość o szczegóły wymagała koordynacji wielu branż już na poziomie instalacji. Nie ma tu przypadkowych decyzji, dzięki czemu odbieramy całość jako zachwycająco spójną formę.

– Każdy projekt pracowni Pulva to formuła skupiona wokół człowieka, emocji, życia oraz natury. Ufamy, że takie wnętrza są potrzebne, bo dają ludziom nie tylko określoną funkcjonalność, ale również poczucie wewnętrznej harmonii i spokoju – zaznacza Adam Pulwicki. Projekt kliniki jest jednym z takich wnętrz, w których zaangażowanie i determinacja wszystkich stron pozwoliła rzetelnie oddać wizję projektową oraz stworzyć przestrzeń autentycznie wyjątkową. Obiekty użyteczności publicznej na tym poziomie – i to nie tylko z dziedziny ochrony zdrowia – chciałoby się widzieć we wszystkich polskich miastach.