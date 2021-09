Wnętrza publiczne. Podłogi do zadań specjalnych

Podłoga we wnętrzach publicznych powinna podkreślać charakter danej przestrzeni, a jednocześnie być odporna na jej specyficzne warunki. Zupełnie inne rozwiązania należy zastosować w miejscu pracy, a inne w przestrzeniach przeznaczonych do relaksu.

Biura, salony usługowe, restauracje i hotele projektowane są z myślą o dużym natężeniu ruchu. Architekci stawiają więc na trwałość i wytrzymałość zastosowanych elementów. Projektowanie wnętrz użyteczności publicznej przysporzyć może wiele nieoczywistych problemów związanych z ich wykończeniem. Wszystkie elementy muszą być nie tylko piękne i praktyczne, ale przede wszystkim wytrzymałe i odporne na wzmożoną eksploatację. W takich przypadkach winylowe podłogi Barlinek to doskonałe rozwiązanie. Ich duża odporność na uszkodzenia, wodoodporność i twardy rdzeń Denscore sprawiają że potrafią przetrwać wiele lat, zachowując przy tym doskonały wygląd. – Największym wyzwaniem jest znalezienie produktu, który przy wysokiej jakości estetycznej i zgodności z parametrami zachowuje przystępną cenę. Często budżet jest ograniczeniem i finalnie polskie wnętrza publiczne można podsumować jednym słowem: kompromis. Świetnie, jeśli udałoby się stworzyć w Polsce taki mikroklimat inwestycyjny, w którym jakość jest dużo ważniejsza i nie ma zgody na bylejakość – mówi architekt Jan Sikora, właściciel pracowni projektowej Sikora Wnętrza.

A może podłogi winylowe?

Firma Barlinek ma w swojej ofercie produkt, który jest doskonałą odpowiedzią na obecne trendy w wykańczaniu wnętrz w budynkach publicznych. Nowoczesne podłogi winylowe nadają się do szybkich remontów na istniejących podłożach. Charakteryzują się wyjątkową sztywnością. Maksymalna powierzchnia, na której można je ułożyć w systemie pływającym bez dodatkowych rozcięć dylatacyjnych to nawet 225 m2.

Ich stabilna konstrukcja sprawia, że można znacznie rozszerzyć zastosowanie paneli winylowych i bez problemu ułożyć je na dużych powierzchniach także bez konieczności wykonywania dylatacji progowych.

Warto dodać, że podłogi winylowe Barlinek nie są podatne na działanie wilgoci, a zamek łączący poszczególne panele jest wodoszczelny. Rdzeń deski DENSCORE to mieszanka mineralna, która nie zawiera żadnych szkodliwych dla zdrowia substancji oraz metali ciężkich. Odpowiada on za świetne parametry przewodzenia ciepła – podłogi szybko się nagrzewają i wolno stygną. Natomiast wytrzymała na zarysowania i odporna chemicznie powłoka DIAMOND SHIELD sprawia, że podłogi winylowe są idealne do pomieszczeń użyteczności publicznej.

Cisza jest ważna

W wielu biurach, hotelach lub bibliotekach przede wszystkim liczy się cisza. Nowoczesne podłogi winylowe nie przenoszą dźwięków. Gwarantuje to elastyczna struktura wierzchniej warstwy winylu, zachowująca najwyższe parametry wytrzymałości i specjalnie dobrany podkład tłumiący Extreme 1.5.

Ekologia i niezawodność

Bez wątpienia wchodzimy w nową erę projektowania wnętrz i myślenia o produktach, które w nich wykorzystujemy. Podłogi winylowe Barlinek wchodzą do sprzedaży już w sierpniu 2021 roku. Projektanci i architekci bez wytchnienia poszukują najbezpieczniejszych rozwiązań zarówno dla zdrowia, jak i środowiska. Produkt ekologiczny powinien łączyć w sobie jakość z trwałością, by ograniczyć nadmierną konsumpcję i eksploatację surowców. Panele winylowe Barlinek to produkt zeroemisyjny. Wszystkie komponenty użyte do produkcji podlegają rygorystycznym procedurom badawczym pod kątem emisji ftalanów, metali ciężkich oraz innych szkodliwych substancji. Podłogi mogą pochwalić się 25-letnią gwarancją. To właśnie produkty tej firmy uznawane są za najtrwalsze na rynku! Potwierdza to tylko ugruntowaną pozycję firmy jako lidera na rynku najwyższej jakości podłóg drewnianych.