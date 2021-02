Wnętrza The Warsaw HUB z międzynarodową nagrodą

W tegorocznej edycji nagrody tytułem „Award of Excellence” w kategorii Interior Design nagrodzono projekt Ghelamco – The Warsaw HUB. W prawie 20-letniej historii nagrody jest to pierwszy projekt z Europy Środkowo-Wschodniej wyróżniony przez międzynarodowe grono niezależnych ekspertów.

CTBUH Awards to konkurs o globalnym zasięgu organizowany przez The Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), najstarszą na świecie organizację zrzeszającą architektów, urbanistów, deweloperów, instytucje naukowe oraz firmy związane z budownictwem wysokościowym. Powstała w 1969 r. w USA organizacja uważana jest za główne źródło informacji dla profesjonalistów zajmujących się projektowaniem, budową i eksploatacją wysokościowców. CTBUH zrzesza obecnie ponad milion członków. To właśnie CTBUH opracowała m.in. międzynarodowe standardy pomiaru wysokich budynków i jest uznawana za arbitra przy nadawaniu tytułu "Najwyższego budynku świata".Od 2002 roku jest organizatorem najbardziej prestiżowego konkursu na świecie poświęconego wieżowcom – CTBUH Awards. Organizacja przyznaje nagrody w ponad 20 kategoriach.

– To dla nas niezwykłe wyróżnienie. Jest nam szczególnie miło, że The Warsaw HUB otrzymał ją jako pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 30 lat staramy się wytyczać nowe ścieżki i przecierać szlaki na europejskim rynku – mówi Jeroen van der Toolen, dyrektor zarządzający Ghelamco na Europę Środkowo-Wschodnią. – Ciekawy, futurystyczny design to jedno. Ważne jest także, że The Warsaw HUB to inwestycja miastotwórcza. Aż 1/3 powierzchni kompleksu stanowią funkcje pozabiurowe: hotele, sklepy, gastronomia, lokale usługowe, centrum konferencyjne, klub fitness. Z jego bogatej oferty mogą korzystać nie tylko pracownicy, ale również goście i klienci z zewnątrz. Dzięki temu nasz obiekt będzie tętnił życiem od rana do wieczora, stając się cennym uzupełnieniem nowego centrum miasta – dodaje.

Za design wnętrz odpowiada Przemysław „Mac” Stopa i jego pracownia Massive Design. Projekt wnętrz The Warsaw HUB nawiązuje do futurystycznych i organicznych form charakterystycznych dla stylu projektanta. Tym, co wyróżnia kompleks, jest fakt, że większość elementów wnętrza, takich jak podłogi, sufity, meble, wykończenia ścian i iluminacje zostały zaprojektowane na zamówienie przez architekta i jego zespół. W lobby biurowym aranżacja łączy futurystyczny design inspirowany naturą z elementami roślinnymi. Donice z drzewami otoczone są miękkimi siedziskami i organicznymi ławkami, co pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni. Roślinność wspiera iluminacja zintegrowana z organicznymi liniami sufitu. Świetlne efekty potęgowane są przez naturalnie wkomponowane, zakrzywione kolumny lustrzane. Ważnym elementem artystycznym projektu są też widoczne na tapicerkach grafiki trójwymiarowe, nawiązujące do liniowej geometrii sufitów. Niezapomnianym doświadczeniem jest też wejście do przestrzeni handlowej przez łącznik prosto ze stacji metra dzięki zaprojektowanej przez architekta instalacji artystycznej w postaci setek ustawionych pod kątem luster, które zwielokrotniają odbicia przestrzeni i przechodzących gości. Podobne wrażenia i kreatywne efekty odbić powstają również w windach.