Wnętrza w zgodzie z naturą. Firmy stawiają na ekologiczne rozwiązania

Wybór materiałów od producentów, którzy dbają o środowisko przy produkcji drewnianych podłóg, farb, płytek oraz armatury. Do takich zakupów zachęca firma Bouygues Immobilier Polska, która kilka temu mocno postawiła na ekologię.

Deweloper Bouygues Immobilier Polska kilka lat temu mocno postawił na ekologię. Widać to w najnowszych projektach, których realizacja rozpoczęła się niedawno w Warszawie: Essentiel Talarowa na Białołęce i Osiedle Lumea na Bemowie. Z szerokiego katalogu, który został wypracowany przy współpracy ze specjalistami, zostały wybrane rozwiązania takie jak: panele fotowoltaiczne, biała membrana dachu, ogrody wertykalne, system do gromadzenia wody deszczowej, domki dla pożytecznych owadów czy karmniki i poidełka dla ptaków.

Ekologia we wnętrzu

Jednak to nie wszystko. Ekologiczne elementy mają być wprowadzane nie tylko do budynków oraz ich otoczenia, ale także bezpośrednio do mieszkań. Aby osiągnąć ten cel, deweloper nawiązał współpracę z pracownią architektury wnętrz Deer Design.

– Wszystkie proekologiczne praktyki to już nie tylko chwilowy trend, a nowe podejście do wielkich zmian. Współpracujemy z wykonawcami, dla których dbanie o środowisko jest standardem – argumentuje Karina Książek, project manager w Bouygues Immobilier Polska. – Deer Design to laureat kilku prestiżowych nagród i wyróżnień. Standardem w tej pracowni są wysokiej jakości materiały oraz sprawdzona i niezawodna ekipa budowlana – dodaje.

W ramach współpracy partnerzy stworzyli kilka programów wykończenia mieszkań pod klucz. Jednym z nich jest High Life. Na etapie urządzania mieszkania można wybrać z katalogu rozwiązania oznaczone zielonym listkiem. – To wysokiej jakości materiały wykończeniowe uznanych producentów, którzy dbają o środowisko przy produkcji drewnianych podłóg, farb, płytek oraz armatury. Tym sposobem można urządzić wnętrze w zgodzie z naturą – wyjaśnia Karina Książek. Oto kilka przykładów:

• za każdą sprzedaną paczkę desek podłogowych producent przekazuje pieniądze na zakup sadzonki drzewa (w ramach rekompensaty za zużycie surowca naturalnego),

• płytki ceramiczne, do których produkcji używa się maszyn pozwalających zminimalizować zużycie energii elektrycznej,

• podłogi drewniane od producenta, który stara się zmniejszać emisję dwutlenku węgla przy produkcji,

• deski podłogowe zabezpieczone lakierami i olejami bez rozpuszczalników i szkodliwych substancji,

• baterie łazienkowe, dzięki którym zużycie wody jest nawet o połowę mniejsze bez wpływu na wydajność przepływu.

Nietypowe rozwiązania

Pakiet High Life został stworzony z myślą o osobach ceniących najwyższą jakość i nietypowe rozwiązania. Jego podstawowa wersja obejmuje konsultacje, paczkę projektów, wizualizacje, wyposażenie w drzwi wewnętrzne, ułożenie podłóg drewnianych i płytek, wykończenie i wyposażenie łazienki oraz dobór oświetlenia. Można do tego dobrać meble pod wymiar, sprzęt AGD czy usługę dekoracji wnętrz.

– Warto pamiętać, że programy wykończeniowe można indywidualnie modyfikować. Architekci skutecznie doradzą w wybraniu najlepszych rozwiązań dopasowanych do potrzeb – podkreśla Olga Grabowska, showroom manager Deer Design – To znakomita opcja dla osób, którym zależy na czasie, sprawdzonych materiałach oraz kompleksowej, profesjonalnej obsłudze – dodaje.

Bougues Immobilier Polska współpracuje z architektami wnętrz także w innych miastach, w których buduje mieszkania z możliwością wykończenia pod klucz, czyli we Wrocławiu i w Poznaniu. Partnerami w tych miastach są pracownie TM Building System i redNet Dom.

Bouygues Immobilier to firma deweloperska o zasięgu międzynarodowym, z wieloletnim doświadczeniem w budownictwie. W Polsce działa od 2001 roku i od tego czasu zrealizowała 51 inwestycji w Warszawie, Poznaniu i we Wrocławiu – łącznie ponad 7200 mieszkań.