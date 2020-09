Wnętrza XVIII-wiecznej kamienicy z Gdańska do wirtualnego zwiedzania

Muzeum Gdańska uruchomiło w sierpniu br. portal umożliwiający wirtualne zwiedzanie dziewięciu oddziałów. W sieci można zobaczyć takie atrakcje turystyczne jak Ratusz Głównego Miasta, Twierdzę Wisłoujście oraz Wartownię nr 1 na Westerplatte. Od dziś w sieci można zobaczyć wnętrza Domu Uphagena. Prace nad portalem umożliwiła dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie "Kultura w sieci".

Projekt „Gdańskie skarby kultury narodowej w wirtualnej odsłonie” daje możliwość zobaczenia w sieci 7 z 9 oddziałów Muzeum Gdańska. Pod adresem wirtualne.muzeumgdansk.pl można zobaczyć wnętrza muzeów takich jak Dwór Artusa, Muzeum Bursztynu, czy Ratusza Głównego Miasta. Dzięki projektowi pokazywane są również pomieszczenia do tej pory zamknięte dla ruchu turystycznego np. w Wartowni nr 1 na Westerplatte, Muzeum Poczty Polskiej oraz Twierdzy Wisłoujście. Do sieci trafiły wnętrza Domu Uphagena. Wycieczka składa się z 6 panoram 360⁰ oraz kilkudziesięciu opisów eksponatów dostępnych w formie tekstowej, nagrań audio, bądź tłumaczeń na język migowy. Całość uzupełniają archiwalne i współczesne zdjęcia.

– Możliwość odbycia wirtualnej wycieczki to najlepszy sposób na zobaczenie miejsc, w których wcześniej się nie było, albo do których chce się wracać. Takim miejscem jest właśnie Dom Uphagena, jedyna w Polsce i jedna z niewielu kamienic mieszczańskich w Europie udostępnionych do zwiedzania. Spacerując po ulicy Długiej w hałasie letniego sezonu turystycznego łatwo przeoczyć możliwość odbycia podróży w czasie oraz zapoznania się z życiem codziennym elit dawnego Gdańska i pięknem wystroju jego dawnych domów – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska.

Dom Uphagena nawiązuje do tradycji otwartego w listopadzie 1911 r. Domu Rajcy Jana Uphagena, które działało do 1944 r. Po spaleniu budynku w marcu 1945 roku przez wojska radzieckie i zaginięciu większości oryginalnego wyposażenia podjęto po wojnie decyzję o jego odbudowie. Przez lata odrestaurowywano XVIII-wieczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny domu, rekonstruując wnętrza w oparciu o zachowaną dokumentację. Po odbudowie w 1953 r. dom początkowo był siedzibą różnych instytucji. Funkcję muzealną odzyskał w 1981 r., a po kolejnych renowacjach udostępniono go w 1998 r. zwiedzającym jako Muzeum Wnętrz Mieszczańskich.

Do końca września br. pod adresem wirtualne.muzeumgdansk.pl zostaną umieszczone wycieczki po Muzeum Nauki Gdańskiej (wieża kościoła św. Katarzyny w Gdańsku) oraz Kuźni Wodnej w Oliwie.

Projekt „Gdańskie skarby kultury narodowej w wirtualnej odsłonie” jest wart 74,5 tys. zł. W ramach dotacji na jego realizację Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło kwotę 49 tys. zł. Operatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury.