Wnętrza z charakterem. Murale zdobywają przestrzenie komercyjne

Murale i grafiki ścienne są coraz częstszym elementem aranżacji wnętrz – biurowych, hotelowych, galerii handlowych. Architekci chętnie sięgają po ten środek wyrazu, ponieważ w prosty sposób pozwala on dodać przestrzeniom charakteru, nawiązać do lokalnych tradycji czy filozofii firmy. Zebraliśmy dla Was przykłady realizacji, w których grafiki ścienne budują klimat inwestycji.

Kompleks Olivia Prime, projekt wnętrz Design Anatomy

Projekt wnętrz utrzymany jest w duchu biophilic design i power art: – Olivia Prime to obiekt pod każdym względem unikalny – mówi Anna Branicka z pracowni Design Anatomy. – Kładziemy duży nacisk na kontakt jego użytkowników z naturą i naturalnymi materiałami. Rozległe tarasy, wypełnione roślinnością, często pojawiające się drewno, jak i zieleń podwieszana pod sufitami robią niesamowite wrażenie w ultranowoczesnym biurowcu. Power art to również element oddziaływania na pozytywne emocje użytkowników. Budynek jest przesycony sztuką. Murale na holach, ściany zaprojektowane jak obrazy przez znanych Trójmiejskich artystów, w holu głównym ekrany –, przesuwane w wielu płaszczyznach konstrukcje. Na części z nich wiszą elektroniczne ekrany, natomiast pozostałe są fantastycznym nośnikiem dla dzieł sztuki, które będziemy regularnie zmieniać. Połączenie trendu biophilic i sztuki pozwala nam wypełnić dwie potrzeby. Pierwszą jest harmonia ducha i poczucie kontaktu z naturą poprzez rośliny, miękkie meble i naturalne materiały. Drugą potrzebą jest zapewnienie poczucia, że tu właśnie nabieramy pozytywnej energii. Wejście do pracy ma wzbudzać uśmiech, energetyzować, sprawiać, że czujemy przypływ mocy i chcemy działać. Kreatywnie, Z entuzjazmem i optymizmem – temu właśnie służy sztuka i zmienność – dodaje

Hotel the Bridge Wrocław MGallery, projekt wnętrz Medusa Group

Zaprojektowane przez pracownię Medusa Group wnętrza hotelu The Bridge Wrocław MGallery wyróżnia wiele oryginalnych rozwiązań: od okładzin ściennych z czarnej stali z widocznymi zendrami, po oryginalne sufity w różnych częściach obiektu: "lustrzane", z siatki krepowanej, zwieszane kratownice lakierowane na zielono, a nad barem i biblioteką modułowe konstrukcje z surowej blachy gorącowalcowanej. Aranżacyjną "kropką nad i" nawiązującą do lokalizacji hotelu są dekoracje ścienne, np. grafiki z twarzami znanych postaci ze Śląska, uzyskane we współpracy z Muzeum Narodowym we Wrocławiu czy też panoramiczne grafiki z historycznymi pejzażami miasta.

Hotel Qubus w Łodzi, projekt wnętrz Tremend

Projekty Tremend zwykle charakteryzuje silna relacja z miejscem, w którym powstają. Nie inaczej było w przypadku realizacji w Łodzi. Znajdziemy tu nawiązania do historii miasta, które było wizytówką polskiego przemysłu - w szczególności włókiennictwa. To ono stało się główną inspiracją i motywem przewodnim aranżacji. W recepcji zastosowano nogi ze starych maszyn do szycia. Hotel zdobią gabloty z wykrojami tkanin. Na szczególną uwagę zasługuje mural przedstawiający krawca. Charakteru przestrzeni dodają lampy firmy Chors, projektowane na specjalne zamówienie, których rozpięte linki przywodzą na myśl przędzę.