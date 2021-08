Wnętrza z pracowni Jana Sikory i inspiracje modernizmem w nowym projekcie Bouygues Immobilier Polska w Gdyni

Bouygues Immobilier Polska debiutuje nad morzem. Zrealizuje wysokiej klasy projekt w Gdyni. Deweloper należy do grupy, która zbudowała m.in. tunel pod kanałem La Manche i stadion Stade de France. Za projekt wnętrz odpowiedzialna jest pracownia Sikora Wnętrza.

Pierwsza inwestycja francuskiego dewelopera w Trójmieście zostanie zrealizowana przy ul. Żeromskiego 7 w Gdyni. Budynek powstanie na wysokości drugiego basenu portowego. W bliskiej okolicy znajdują się główne punkty i symbole miasta, jak skwer Kościuszki, przystań jachtowa Marina Gdynia, statek Dar Pomorza i okręt ORP Błyskawica, plaża miejska i stacja Gdynia Główna. Wyjątkowość projektu podkreślą jego autorskie, unikatowe wyróżniki.

– Wysokiej klasy projekt architektoniczny nawiązuje do modernizmu, w eleganckiej białej szacie, zgodnie z duchem Gdyni. Budynek zostanie wyposażony w rozwiązania ekologiczne i nowoczesne technologie, a części wspólne z elementami art déco oraz dodatkowe elementy artystyczne dodadzą mu charakteru – podsumowuje Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska.

Najsilniejsze inspiracje gdyńskim modernizmem zobaczymy m.in. w formach balustrad balkonowych oraz portalu wejściowego do budynku. Projekt wnętrz przygotowała renomowana pracownia Sikora Wnętrza, inspirując się ostatnim polskim transatlantykiem TSS Batory. W środku będzie można poczuć się jak na jego luksusowym pokładzie.

– Wnętrze budynku jest sentymentalną wyprawą do lat dwudziestych i trzydziestych, gdy powstawała Gdynia. To opowieść o pięknej przestrzeni, która jest zarazem komfortowa i niezwykle przyjazna. Kafle na ścianach w sposób nieoczywisty przywołują na myśl morskie fale, a autorski ornament pod sufitem przywołuje na myśl rybie łuski mieniące się złotem w słońcu. Jest to też opowieść o gdyńskim porcie – mówi Jan Sikora, architekt wnętrz i profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, laureat m.in. Nagrody Architektonicznej Polityki, Bryły Roku i międzynarodowej nagrody przyznanej przez Światowe Stowarzyszenie Architektów Wnętrz IIDA.

Inwestycja zostanie wyposażona m.in. w panele fotowoltaiczne, nawiewniki w oknach z funkcją antysmogową czy system retencji wody opadowej z możliwością wykorzystania jej do podlewania zielonych części wspólnych. Mieszkańcy otrzymają również do dyspozycji inteligentny system wideodomofonowy i kontroli dostępu. W budynku znajdzie się łącznie 77 mieszkań, o różnorodnych układach, od 1 do 3 pokoi. Do większości będą przynależeć ogrody lub balkony, a do położonych na ostatnim piętrze

– komfortowe tarasy.