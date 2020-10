Wnętrzarska perełka, czyli Nobu Hotel Warsaw Roberta De Niro. Nawet aranżacja łazienek robi wrażenie

Luksus musi być wygodny, inaczej nie jest luksusem – mawiała Coco Chanel. Prosta definicja, a taka trafna. Ten „pierwiastek” znajduje się bez wątpienia w DNA prestiżowego obiektu, który został ostatnio otwarty w stolicy Polski. Nobu Hotel Warsaw, o którym mowa, na tle konkurencji wyróżnia oryginalny design. Każdy element aranżacji wnętrz został dopracowany w najmniejszym szczególe. Zachwyca również wystrój łazienek...

REKLAMA

Nobu Hotel Warsaw (należący do sieci NOBU – marki założonej przez Nobu Matsuhisę, Roberta De Niro i Meira Tepera) to obiekt usytuowany na rogu ulic Wilczej i Koszykowej w Warszawie, w bliskim sąsiedztwie modnej Hali Koszyki. Jednak doskonała lokalizacja to nie wszystko, za co należą się pochwały inwestorom. Pierwsze wrażenie? Bryła budynku, która przypomina literę V, prezentuje się niezwykle efektownie. Wchodzimy do środka? Uwagę przykuwa ciekawa aranżacja wnętrz gmachu z wyraźnym podziałem na dwie części: tradycyjną – dawny przedwojenny Hotel Rialto, pełen antyków (pozostały charakterystyczne elementy dawnego wystroju), i nowoczesną – nowe skrzydło, bogato przeszklone (duże okna do podłogi) i wykończone betonem oraz drewnem.

Minimalistyczna różnorodność dla duszy…

Hotel Nobu Warsaw mieści niemal 120 luksusowych pokoi. Skrzydło dawnego Hotelu Rialto utrzymane jest wciąż w stylistyce Art Deco – za projekt jest odpowiedzialna pracownia De Novo. W częściach wspólnych można znaleźć również liczne dzieła sztuki. Za aranżację hotelowych wnętrz w części współczesnej odpowiadają zaś architekci z Medusa Group we współpracy z kalifornijskim Studio PCH. Każdy z apartamentów jest wyjątkowy, charakteryzuje się zaskakującymi rozwiązaniami i ciekawymi przedmiotami. Prostota wystroju połączona została z materiałami wysokiej jakości w kolorach natury. Projektanci dużą uwagę przykładali do wyboru elementów wyposażenia. Przy realizacji aranżacji tak wyjątkowego obiektu zaprosili do współpracy same prestiżowe marki. Wśród nich znalazła się marka Laufen (należy do grupy Roca).

Każdy pokój posiada luksusową łazienkę, w której można sobie pozwolić na relaks niczym w SPA – oczyścić nie tyle ciało, co umysł, zrelaksować się i odprężyć. We wnętrzach łazienkowych zastosowano indywidualne rozwiązania najnowszej generacji zgodnie z wizją projektantów i inwestora. Dzięki temu idealnie harmonizują z wystrojem pokojów. W dużej mierze wyposażenie powstało na zamówienie. Za jego stworzenie odpowiada właśnie marka łazienkowa Laufen.

Podobnie jak w całym hotelu w wystroju łazienek dominuje połączenie jasnego drewna z marmurowymi płytkami oraz czarną i białą ceramiką, urokliwa geometryczna prostota, która sprzyja relaksowi.