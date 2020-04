Wnętrzarska podróż do domów ciekawych kobiet z najnowszych filmów kostiumowych

Swój renesans przeżywają produkcje kostiumowe, które mogą stać się nie tylko skarbnicą wiedzy o dawnych latach, lecz także źródłem inspiracji do aranżacji wnętrz.

Filmy kostiumowe mają swoich zagorzałych fanów. Niektóre produkcje są wręcz kultowe, w związku z czym kolejni reżyserzy sięgają po znane, lubiane historie i filmują je na nowo z popularną aktualnie obsadą filmową. Do takich kreacji należą bez wątpienia przenoszone wielokrotnie na małe i duże ekrany powieści: „Małe kobietki” autorstwa Louisy May Alcott i „Ania z Zielonego Wzgórza” – Lucy Maud Montgomery, które bywają czasem sentymentalne, a innym razem zabawne. Najnowsze ich wersje można obejrzeć online w odcinkach na HBO Go czy Netflixie, bądź kupić kinowe ekranizacje na DVD i czerpać z nich garściami inspiracje wnętrzarskie.

Wnętrza bez gorsetu

Jak wyglądał dom, nazywany Orchard House, znajdujący się w miejscowości Concord w stanie Massachusetts, w którym mieszkały siostry March z opowieści o „Małych kobietkach”? Przede wszystkim bije od niego ciepło. Wnętrza skąpane są w kolorach (dominują przygaszone pastele) i różnorodnych, zazwyczaj roślinnych wzorach, występujących na tapetach, dywanach, pledach czy poduszkach, pełne tapicerowanych mebli o różnej stylistyce, gablot z książkami. W salonie uwagę przykuwa kominek, który jest zawsze pięknie udekorowany, stosownie do pory roku. To wszystko razem daje wrażenie przytulności, a jednocześnie jest w swym wyrazie eklektyczne. W związku z tym czujemy tam ducha różnych pokoleń i zamiłowanie do kolekcjonerstwa. Jak przenieść ten urokliwy klimat do wnętrza?

Postawmy na połączenie lamperii z ciekawą tapetą. Ścianę do jednej trzeciej wysokości pomalować można farbą w kolorze poszarzonego błękitu. Pamiętać należy przy tym, że prawdopodobnie będzie to przestrzeń narażona na zabrudzenia, dlatego postawić należy na farbę odporną na plamy, zmywanie i szorowanie na mokro, np. Śnieżkę plamoodporną w odcieniu „P35 Zjawiskowa”. Powyżej wymalowania nakleić należy z kolei kremową tapetę z delikatnym wzorem pnączy jeżyn.

Miejsce łączenia dwóch odmiennych struktur zaakcentować można ozdobną listwą (sztukateria). Jakie meble dobrać do tak udekorowanego wnętrza? Sprawdzi się drewniane wyposażenie (stół i krzesła) o ciemnym, brązowym wybarwieniu, które nada głębi aranżacji. Jeśli z niebieskościami nam jednak nie po drodze, możemy zdecydować się na burgundy, które królowały w salonie sióstr March, podobnie jako one ożywiając je złotymi dodatkami, np. metalicznymi ramami ze zdjęciami rodzinnymi. Przy delikatnej metamorfozie przestrzeni, skupmy się na takich akcesoriach jak wzorzyste pledy i poduszki, dzięki którym pomieszczenia będą bardziej przytulne. Możemy stworzyć także, nawet własnoręcznie gablotkę na książki i pięknie je w niej wyeksponować.