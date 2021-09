Wnętrzarskie trendy prosto z Mediolanu

Tegoroczne supersalone w Mediolanie było pierwszą okazją od prawie dwóch lat, by globalnie spojrzeć na trendy w projektowaniu wnętrz i wyposażenia. Włoskie targi to najważniejsze tego typu wydarzenie dla architektów i projektantów oraz producentów. Przyciągnęły we wrześniu także obserwatorów z Polski – jakie trendy zauważyli eksperci?

REKLAMA

Prawie 60 tysięcy zwiedzających i 425 marek w 4 halach. Od 5 do 10 września Mediolan, jak za dawnych lat, żył designem oraz inspirował przyjezdnych. Supersalone, specjalna edycja Salone del Mobile, było okazją do sprawdzenia aktualnych trendów i nowości.

- To było długo wyczekiwanie wydarzenie przez wszystkich. Choć skromniejsze i bardziej ograniczone, niż zwykłe Salone del Mobile, dało wiele inspiracji i okazji do przemyśleń. Dla nas była to sposobność do zweryfikowania, czy przez ostatnie dwa lata dobrze nawigowaliśmy i sami wyznaczaliśmy kierunki rozwoju naszego portfolio. Wnioski są optymistyczne - trendy, które zaobserwowaliśmy w Mediolanie z powodzeniem są wdrażane w projektach, które przygotowujemy dla naszych klient - ocenia Katarzyna Drabik, zastępca dyrektora marketingu Grupy Komandor.

Dla polskiego producenta mebli na wymiar wizyta w Mediolanie była interesująca zwłaszcza w kontekście trendów i nowych rozwiązań w zakresie szaf, garderób czy kuchennej zabudowy.

Miejski styl w natarciu

Wyraźnie widać coraz mocniejszą dominację stylu industrialnego, miejskiego, loftowego. Wkrada się on coraz odważniej także tam, gdzie dotąd był rzadkością, np. do zabudowy kuchni. Wykończenia ze śladami patyny, rdzy, korozji dotąd średnio przyjmowały się w tym wnętrzu. Dziś metalowe fronty szaf już nie zaskakują. Łączenie stali z kamieniem świetnie sprawdza się jako główny akcent stylistyczny.

- Ważnym elementem wnętrza jest dziś szkło, które pozwala przełamać jednorodność stylistyczną. Jego rola rośnie coraz wyraźniej. Tak jak parę lat temu było tylko dodatkiem do mebli, dziś staje się kluczowym elementem - podkreśla Katarzyna Drabik.

Szkło świetnie uzupełnia również aranżacje w loftowym stylu. Uwagę ekspertów zwróciły np. nowoczesne kredensy ze szklanymi frontami na które nadrukowano wzór metalowej siatki. Doskonale sprawdzało się to w połączeniu z ciemnym korpusem mebla. Półprzezierna tafla pozwala wejrzeć do środka, a zarazem chroniła zawartość przed kurzem.

Łącznie szkła ornamentowego, ryflowanego, z nadrukami, podklejanie czy stosowanie przydymionej odmiany idzie w parze z coraz odważniejszymi rozmiarami takich elementów. Szklane drzwi od sufitu po podłogę praktycznie bez szprosów, a jedynie w prostej, wyraźnej ramie, można było dostrzec na wielu ekspozycjach. Stosuje się je zarówno do odgradzania szaf we wnękach jak też w aranżacji pomieszczeń.

- Dziś takie przeszklenia mogą mieć nawet do kilku metrów wysokości. Wprowadzony rok temu do naszej oferty system przeszkleń Lumi pozwala konstruować przegrody do wysokości 3 metrów oraz witryny do 2 metrów. Połączenie aluminiowych profili i szkła to z pewnością jeden z największych hitów przy aranżacji wnętrz na najbliższe lata - ocenia ekspertka marki Komandor.

Więcej lekkości