Wnętrze jak słodkie pączki. Oto kawiarnia A. Blikle w warszawskiej Sadybie

Współpraca pomiędzy LSD.Studio a marką A. Blikle trwa już ponad 6 lat, przekładając się na ponad 30 realizacji. Do bogatego portfolio w tym roku dołączyła kawiarnia w Sadyba Best Mall. Jest... słodko.

W warszawskim centrum handlowym Sadyba Best Mall powstała niezwykle elegancka kawiarnia marki A. Blikle.

Za projekt odpowiada pracownia LSD.Studio, która od lat współpracuje z A. Blikle.

Nietuzinkowy klimat wnętrza kawiarni A. Blikle na Sadybie osiągnięto zestawiając klasyczne, eleganckie i nawiązujące do poprzedniego konceptu sieci elementy, z nieoczywistymi połączeniami kolorów i materiałów. Motyw palm na ścianie utrzymany został w eleganckich złotych barwach i nieco bardziej abstrakcyjnej formie graficznej. Do tego sofa, w kształcie kojarzącym się z biszkoptowym rantem na torcie, wykończona eleganckim welurem - w bardzo energetycznym, pomarańczowym kolorze, który króluje w tym sezonie. Ponadto – różowe „lukrowe” płytki w tle za ladą, nawiązujące do słodkich pączków z różanym nadzieniem, które są niekwestionowanym symbolem marki A. Blikle.

Wszystko to okraszone detalami z mosiądzu zestawionymi z drewnem, które nawiązują do klimatu wiedeńskich kawiarni z przełomu XIX i XX wieku, dodając szyku i elegancji.

Kreatywne i niesztampowe wykorzystanie elementów z minionych dekad, ale także konsekwentna i funkcjonalna aranżacja oraz optymalna ekspozycja produktu pozwala marce dotrzeć do większej ilości klientów, a tym samym zapewnia lokalowi wyjątkową pozycję na kawiarnianej mapie Warszawy.

Jak wskazuje Aleksandra Gałęza z LSD.Studio, architekt prowadząca, odpowiedzialna za tę realizację, podstawą koncepcji był czytelny podział wnętrza.